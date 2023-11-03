Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как растения приспособились к коротким зимним дням

Plant Physiology: растения запасают крахмал для выживания в долгие зимние ночи

close
100%
Christian Beier/CHROMORANGE/Global Look Press

Американские ботаники из Университета штата Мичиган раскрыли механизм, позволяющий растениям выживать в условиях короткого светового дня в зимние месяцы. Исследование опубликовано в научном журнале Plant Physiology.

Чтобы понять, как растения адаптируются к разной продолжительности светового дня, группа ученых изучила культуру под названием рыжик посевной (Camelina sativa) с помощью масс-спектрометрии и метаболомики (анализа обмена веществ). Рыжик посевной относится к семейству капустных и выращивается для получения растительного масла.

Команда обнаружила, что при сокращении светового дня растения увеличивают скорость фотосинтеза и снижают частоту дыхания. Они также направляют больше энергии в свои побеги, где происходит фотосинтез.

В качестве дополнительного механизма растения запасают больше сахара в виде крахмала в течение дня, чтобы у них была энергия, которую можно было бы использовать в течение более длинной ночи. Они также замедляют обмен метаболитов между своими вакуолями и другими клеточными структурами, что помогает им поддерживать углеродный баланс в ночное время.

По словам ученых, их открытие поможет вывести более продуктивные и устойчивые сорта сельскохозяйственных культур.

Ранее ученые предупредили о риске прекращения фотосинтеза в джунглях из-за повышения глобальных температур.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий