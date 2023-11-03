Ученые выяснили, как растения приспособились к коротким зимним дням

Американские ботаники из Университета штата Мичиган раскрыли механизм, позволяющий растениям выживать в условиях короткого светового дня в зимние месяцы. Исследование опубликовано в научном журнале Plant Physiology.

Чтобы понять, как растения адаптируются к разной продолжительности светового дня, группа ученых изучила культуру под названием рыжик посевной (Camelina sativa) с помощью масс-спектрометрии и метаболомики (анализа обмена веществ). Рыжик посевной относится к семейству капустных и выращивается для получения растительного масла.

Команда обнаружила, что при сокращении светового дня растения увеличивают скорость фотосинтеза и снижают частоту дыхания. Они также направляют больше энергии в свои побеги, где происходит фотосинтез.

В качестве дополнительного механизма растения запасают больше сахара в виде крахмала в течение дня, чтобы у них была энергия, которую можно было бы использовать в течение более длинной ночи. Они также замедляют обмен метаболитов между своими вакуолями и другими клеточными структурами, что помогает им поддерживать углеродный баланс в ночное время.

По словам ученых, их открытие поможет вывести более продуктивные и устойчивые сорта сельскохозяйственных культур.

Ранее ученые предупредили о риске прекращения фотосинтеза в джунглях из-за повышения глобальных температур.