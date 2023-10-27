«Роскосмос» объявил о постепенном переходе к платным космическим услугам

Согласно информации, предоставленной РИА Новости, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о принятии решения о постепенном переходе к платным космическим услугам после совещания у президента России Владимира Путина.

Глава корпорации отметил, что это является главным условием, которое определит рынок и будущие правила игры в этой сфере. Борисов пояснил, что без этого перевести ситуацию со статичной точки будет очень сложно.

Глава «Роскосмоса» также отметил, что на совещании было уделено внимание вопросам, связанным с многоспутниковой группировкой.

Ранее сообщалось, что система предупреждения об опасных ситуациях в космосе будет модернизирована. Создание третьей очереди Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) будет завершено двумя этапами испытаний — предварительными и межведомственными. При успешном проведении испытаний и подтверждении соответствия требованиям к системе будет принято решение о вводе модернизированной АСПОС ОКП в эксплуатацию с начала 2026 года.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.