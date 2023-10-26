Биотехнологи разработали молекулярный каркас для лечения травм спинного мозга

Американские биотехнологи из Северо-Западного университета в Чикаго создали молекулярный каркас для лечения травм спинного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Nano.

Повреждения центральной нервной системы, в том числе спинного мозга, часто приводят к длительной дисфункции нервной системы, поскольку эти нейроны имеют ограниченную способность к регенерации. В текущем исследовании изучались новые подходы к усилению этого процесса восстановления.

В ходе исследования ученые стремились создать новый тип нановолокон, который имитирует биологическую активность белка нетрин-1 и может устойчиво доставлять сигналы к нейронам в течение длительных периодов времени.

Известно, что нетрин-1 способствует развитию новых нейронных связей и может играть важную роль в направлении аксонов — длинных отростков нейронов, передающих электрические сигналы, что обеспечивает возможность двигаться после травмы позвоночника.

«Мы разработали наноразмерные волокна, состоящие из десятков тысяч молекул, способные передавать сигналы нейронам и другим клеткам и построенные из встречающихся в природе строительных блоков, которые полностью безопасны в использовании.

Водорастворимые нановолокна мгновенно превращаются в гель. Каркасная структура внедряется в поврежденный участок ткани с помощью инъекции. Через несколько недель она запускает регенеративные процессы, а затем распадается на питательные вещества для клеток», — описал принцип действия разработки старший автор исследования Сэмюэль Ступп.

Когда исследователи подвергли нановолокна воздействию кортикальных нейронов у мышей, они наблюдали повышенную электрическую активность и больший рост нейритов — ключевых показателей регенерации нервов.

Согласно исследованию, анализ белка подтвердил, что нановолокна активируют нейрональные рецепторы нетрина-1 и успешно имитируют белок в течение более длительных периодов времени.

Ранее ученые вернули парализованному человеку способность ходить с помощью мозгового импланта.