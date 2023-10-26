В Бразилии нашли новый вид «железных» многоножек со сложными гениталиями

Группа бразильских биологов открыла новый вид многоножек, обитающих в пещерах горной системы Карахас на северо-западе Бразилии. Исследование опубликовано в научном журнале BioOne.

Обнаруженная разновидность получила имя Pseudoporatia kananciue или многоножка Кананчуэ. Исследователи заявили, что назвали многоножек в честь Кананчуэ, главного божества местного племени караяс, живущего в горах Карахас.

У насекомых 19 сегментов тела, покрытых коркой отложений железной руды. Длина существ достигает 0,7 сантиметра, что делает их относительно большими среди своих сородичей.

Тело многоножек Кананчуэ беловато-кремового цвета с крапинками оранжево-красного цвета, того же цвета, что и окружающая его почва.

По словам исследователей, самцы многоножек Кананчуэ имеют «довольно сложные» гениталии. Репродуктивные органы овальной формы расположены вблизи головных сегментов.

Многоножки ведут подземный образ жизни, предпочитая темные влажные места с любыми органическими отходами, включая помет летучих мышей.

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