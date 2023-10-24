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В России сделали лего-кирпич из отходов добычи алмазов

Ученые САФУ создали лего-кирпич из отходов добычи алмазов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Керамический кирпич из отходов алмазодобывающих предприятий получили ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ). Об этом сообщают РИА Новости.

В вузе обратили внимание, что эта продукция способна выдержать более 75 циклов заморозки и размораживания, кирпичам не страшен огонь, химические и механические воздействия.

Специалисты изучили группы горных пород, которые получают в результате разработки месторождений открытым способом, и сумели изготовить из них опытные образцы кирпича.

В октябре ученые Сеченовского Университета установили, что кишечная микробиота может помочь предотвратить или замедлить развитие цирроза печени. Авторы исследования выяснили, что у пациентов с циррозом печени кишечная микробиота по-разному взаимодействует с организмом.

До этого ученые из Швейцарии обнаружили самую темную реку в мире. Исследователи пришли к выводу, что темный цвет воды реки Руки в Конго вызван высоким уровнем растворенных органических веществ из окружающего тропического леса.

Ранее эксперт раскрыл, как отличить поддельный рис девзира от настоящего.

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