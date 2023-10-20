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Ученые предложили метод защиты космических скафандров от лунной пыли

HPU: электрополе отталкивает абразивные частицы от экипировки астронавтов

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NASA/JSC

Специалисты Гавайского Тихоокеанского университета (HPU) в США разработали перспективный метод защиты участников будущих миссий по высадке на Луну от пыли на поверхности спутника. Исследование опубликовано на сайте HPU.

Ученые создали материал, получивший название «электростатическая защитная ткань из жидкого металла» или LiqMEST. Он будет создан с учетом использования электростатических сил, которые будут отталкивать острые частицы от скафандров.

Ожидается, что новая тканевая технология HPU не только защитит скафандры от пыли, но и обеспечит астронавтам гибкость в суровых условиях инопланетного мира. Но главное преимущество, по словам команды, — это антипылевые свойства материала.

Лунная пыль известна своими абразивными свойствами. Она хорошо липнет к поверхностям за счет электрического заряда и повреждает пылезащитные экраны луноходов и экипировку участников миссий.

NASA изучает проблему лунной пыли на протяжении десятилетий и до сих пор не нашла надежного решения. Представители агентства говорят, что борьбы с пылью остается одной из шести главных проблем, которые необходимо решить для долгосрочного обитания человека на Луне.

Ранее ученые предложили превращать лунную пыль в брусчатку с помощью огромной лупы.

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