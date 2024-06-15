В ДНР сообщили, что часть украинских бойцов попала в окружение под Угледаром

Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в районе донецкого поселка Владимировки, попали в окружение. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

В материале уточняется, что населенный пункт расположен недалеко от города Угледара. По словам Кимаковского, сейчас возле поселка Владимировки сложилась не самая лучшая ситуация для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Здесь часть группировки противника оказалась в окружении», — подчеркнул он.

Советник главы региона добавил, что российские войска держат пути снабжения ВСУ на данном участке фронта под огневым контролем.

14 июня Кимаковский сообщил о тяжелом положении украинских бойцов в населенном пункте Карловке. Как он сказал, солдаты ВСУ оказались в «огневом мешке» в юго-восточной части села.

При этом к северу от населенного пункта Карловки в тот момент наблюдалась аналогичная картина. Советник главы ДНР пояснил, что речь идет об обстановке в районе села Невельское.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные перестали эвакуировать раненых сослуживцев с передовых позиций в городе Часове Яре.