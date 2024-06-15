В Москве произошла массовая авария с участием пяти машин

В Москве произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Дептранс.

Инцидент произошел на 37-м километре МКАД. Во время движения столкнулись пять автомобилей. О подробностях аварии не сообщается. На данный момент на месте работают оперативные службы.

«Информация о пострадавших уточняется», – поделились в Дептрансе.

В Дептрансе предупредили о том, что движение на месте затруднено. Водителей призвали быть внимательнее и выбирать альтернативные пути.

Подобный случай до этого произошел на внешней стороне МКАД. Во время движения столкнулись такси и грузовик с прицепом. В результате одна из машин перевернулась и въехала в мост.

На кадрах можно заметить существенные повреждения у второго участника ДТП – серьезно пострадала передняя часть автомобиля.

Прибывшие на место медики оказали необходимую помощь троим пострадавшим, среди них – пассажир такси. О характере травм не сообщается.

Ранее в Москве BMW влетел в пару, которая ехала на одном самокате.