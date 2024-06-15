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Посол РФ в Дании заявил, что саммит по Украине лишь отдалит завершение конфликта

Посол Барбин: конференция по Украине в Швейцарии отдаляет окончание конфликта

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Denis Balibouse/Reuters

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что конференция по Украине в Швейцарии не приблизит, а наоборот отдалит окончание конфликта. Об этом он заявил в интервью местной газете Politiken.

Он напомнил, что Россию не приглашали на мероприятие в Швейцарии, а без ее участия мирного урегулирования не достичь. По его словам, это сделано сознательно, поскольку странам Запада не нужен мир, но нужна Украина как инструмент борьбы с РФ.

Барбин подчеркнул, что за конференцию в Швейцарии выступают государства, которые «грезят» нанести военное и геополитическое поражение Москве.

«Они мечтают предстать как сторонники мира, но при этом накачивают Украину вооружениями, дают согласие Киеву на удары западным оружием по целям в России и допускают возможность отправки на Украину своих военнослужащих», — сказал дипломат.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее Шольц отверг инициативу Путина по урегулированию на Украине.

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