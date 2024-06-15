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Шольц отверг инициативу Путина по урегулированию на Украине

Канцлер ФРГ Шольц назвал несерьезной инициативу Путина по ситуации на Украине

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Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны «Большой семерки» (G7) не обсуждали предложенные Владимиром Путиным инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку они якобы несерьезны. Его слова приводит ZDF.

Как заявил Шольц, предложения российского лидера направлены на то, чтобы якобы отвлечь внимание от предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.

«Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело какое-то отношение к мирной конференции в Швейцарии», — подчеркнул канцлер.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия президента Российской Федерации Владимира Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее в НАТО отреагировали на предложение Путина о мире.

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