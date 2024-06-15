ВС РФ при ударе поразили ангар с техникой ВСУ в Запорожской области

Российские военные поразили ангар с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате удара в подконтрольной Украине Новоандреевке в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Новоандреевке (немного западнее города Орехов) ракетным ударом попали в ангар с техникой на северо-западе села», — сказал он.

Лебедев отметил, что украинские солдаты устроили пункты временной дислокации в домах людей без разрешения выехавших владельцев.

«Били беспилотниками и ствольная артиллерия», — сказал он.

По информации Лебедева, мирные жители не пострадали.

14 июня Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по военным объектам в Староконстантинове в Хмельницкой области.

До этого сообщалось, что в ночь на 14 июня ВКС России ударили по аэродромам ВСУ. По данным канала «Военная хроника», атака была нацелена на ключевые аэродромы Украины. Так, удар нанесли по объектам под Киевом, в районе Белой Церкви, а также в Полтавской и Хмельницкой областях. Источники «Военной хроники» отметили, что незадолго до этого в регионах работали российские беспилотники.

Ранее стало известно, что украинские войска усилили давление на систему ПВО в ДНР.