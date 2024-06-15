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В Москве зарегистрировали вспышку ботулизма

РЕН ТВ: в Москве 10 человек попали в реанимацию с ботулизмом

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В Москве зарегистрировали вспышку ботулизма. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Ботулизм — опасное заболевание, поражающее головной и спинной мозг. У заболевших диагностируют бульбарный синдром, который выражается в неспособности проглатывать пищу, а также в тяжелом поражении внутричерепных нервов.

По данным канала, десять человек с таким диагнозом попали в инфекционную больницу. Врачи обнаружили у них тяжелую интоксикацию. Сейчас пациенты находятся в реанимации. Двоих из них подключили к аппарату ИВЛ.

По данным корреспондентов, трое пострадавших до попадания в больницу ели консервы с тунцом, а двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке.

До этого после массового отравления в Буйнакске все детские учреждения решили закрыть на карантин. Организован оперативный штаб, в который включены городские службы, Роспотребнадзор, Минздрав, Минстрой и МЧС. Предварительно причиной отравления стала вода из водопровода. Пробы воды были взяты для анализа в лаборатории, и после получения результатов будут приняты дополнительные меры, включая очистку.

Ранее в Саратове ребенок отравился рыбными консервами.

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