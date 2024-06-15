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Глава UFC о срыве боя Макгрегора с Чендлером: это просто бизнес

Глава UFC Уайт о снятии Макгрегора с боя против Чендлера: такое бывает

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John Locher/AP

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал ирландца Конора Макгрегора с поединка против американца Майкла Чендлера, заявив, что такое бывает, передает Low Kick MMA.

«Это просто бизнес, такое бывает. С этого момента я не собираюсь говорить об этом поединке, пока Конор Макгрегор не восстановится и не будет готов», — сказал Уайт.

Поединок должен был пройти 30 июня на очередном турнире в Лас-Вегасе.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

23 ноября в Дублине вооруженный ножом мужчина с гражданством Алжира напал на прохожих, ранив пятерых. Макгрегор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.

Ранее Макгрегор рассказал, сколько раз он планирует подраться в 2024 году

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