Подросток из Карелии избивал и топтал ногами женщину на глазах у знакомых

В Карелии подросток избил женщину ногами. Об этом сообщает сообщество «Подслушано в Муезерском» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Муезерском. На кадрах заметно, как двое молодых людей идут по дороге рядом с пенсионеркой, но в какой-то момент она начинает убегать от них. Один из юношей следует за женщиной, после чего ударяет ногой в спину.

Местная жительница пытается отойти, но подросток продолжает двигаться за ней и наносить удары. На видео россиянка падает несколько раз, в такие моменты молодой человек продолжает наносить ей удары. Где в этот момент находился знакомый школьника, который шел с ним изначально, неизвестно. Информация о том, обращался ли кто-то в полицию после произошедшего, отсутствует.

Как сообщает Daily со ссылкой на местных жителей, подобные инциденты с участием подростка происходили не раз.

По данным издания, предположительно, кадры сняли знакомые школьника. Вероятно, сама пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в в Бурятии толпа школьников избила 16-летнюю девушку.