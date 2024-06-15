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В Армении массово задерживают оппозиционеров

Адвокат Меликян сообщил о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении

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Национальный фронт

Армянский адвокат Рубен Меликян в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил о массовых задержаниях оппозиционеров в Армении.

«Режим начал волну массовых задержаний. Мартуни, Гавар Ванадзор, Уджан, Ереван...» — написал он.

14 июня стало известно, что в Ереване хотят свернуть палаточный лагерь участников акции за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и передачи Азербайджану нескольких приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

12 июня у парламента Армении в Ереване, где выступил премьер-министр страны, начались столкновения между полицией и протестующими. Участники акции пытались прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытались их оттеснить. В результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян.

13 июня стало известно, что число обратившихся за медицинской помощью после столкновений протестующих с полицией выросло до 101.

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.

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