В Благовещенске на место ДТП, где сбили детей, несут цветы и игрушки

На месте ДТП в Благовещенске, где минивэн сбил девятерых пешеходов, появился стихийный мемориал в память о погибших. Об этом сообщает ТАСС.

На улицу Василенко, где произошла авария, жители города несут цветы, мягкие игрушки и свечи. На ограждении они также оставляют письма скорби по погибшим. На месте мемориала дежурят правоохранители.

Накануне мужчина в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на тротуар, где в это время шли люди. Он сбил девять человек. Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин. На кадрах после ДТП, опубликованных в сети, видно, как мужчина сидит на земле с окровавленным лицом. Вокруг него собрались люди, которые называют его «синим» и советуют ему сидеть на месте. Медосвидетельствование показало, что он выпил примерно бутылку водки.

В результате аварии погибли пять человек, среди них есть дети.

Ранее водитель, сбивший людей в Благовещенске, попросил прощения у их родственников.