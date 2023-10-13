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Опубликован отчет об оргиях охранников в Соловецком лагере

Опубликован отчет ОГПУ об оргиях и произволе в Соловецком лагере в 1933 году

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Музей истории Гулага/ГАРФ

«Газета.Ru» в день столетия с момента образования Соловецкого лагеря публикует документ комиссии Объединённого государственного политического управления при СНК СССР (ОГПУ), в котором разоблачаются бандитские порядки и беспредел охраны в лагере. Копию приговора по этому делу передал в редакцию Музей истории ГУЛАГа.

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) существовал с 1923 по 1933 год. Он отличался особо тяжелыми условиями содержания заключенных, что стало предметом разбирательства в советских органах госбезопасности.

Как следует из документа комиссии ОПГУ, охрана лагеря стала одним целым с заключенными, приведя лагерь в состояние полного развала.

«[Аппарат охранников, состоящий из заключенных] не только не боролся с преступностью, а наоборот, сам разложился, сотрудники его срослись с преступным элементом, систематически пьянствовали, брали взятки за незаконное прекращение дел о преступлениях, расхищали вещ. доказательства, устраивали оргии с з/к женщинами, всячески поощряли среди них проституцию, снабжали уголовников оружием для совершения краж [...]

[Лагерное начальство], потеряв партийное и чекистское чутье, абсолютным бездействием привели лагерь в состояние полного развала, [...] терроризировали группу заключенных, пытавшихся вскрыть преступность в лагере, [...] допускали систематическое очковтирательство, укрывая действительное состояние лагеря и т.д. и т.п.», — говорится в документе.

Кроме того, в лагере сформировалась преступная банда, которая избивала, грабила других заключенных при полном бездействии администрации.

В связи с этим ОГПУ постановило расстрелять 31 заключенного, наиболее замешанного в преступлениях, а также шестерых сотрудников лагеря. Руководители СЛОНа были приговорены к 5-10 годам лишения свободы.

О том, как СССР попытался превратить лагерную систему в источник дохода для государства и построил на Соловках экспериментальный лагерь — в материале «Газеты.Ru».

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