Ученые нашли следы мощнейшей солнечной бури в древних деревьях

Международная группа ученых из Франции и Великобритании обнаружила резкий скачок уровня радиоуглерода в годичных кольцах древних деревьев во французских Альпах. Радиоуглеродный всплеск был вызван сильнейшей солнечной бурей, обрушившейся на Землю 14,3 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Mathematical Physical and Engineering Sciences (MPES).

По словам авторов статьи, содержание радиоуглерода в ископаемых стволах альпийских деревьев соотносятся с концентрациями бериллия в ледяных кернах Гренландии. Специалисты утверждают, что оба показателя были обусловлены воздействием огромного объема космической энергии.

Исследователи считают, что возникновение подобных массивных солнечных бурь сегодня может иметь катастрофические последствия для современного технологического общества, потенциально уничтожая телекоммуникации, спутниковые системы и электросети.

«Сильнейшие солнечные бури могут иметь огромные последствия для Земли. Такие суперштормы могут полностью вывести из строя трансформаторы в наших электросетях, что приведет к широкомасштабным отключениям электроэнергии. Они могут также привести к необратимому повреждению спутников навигации и связи, превратив их в космический мусор. Солнечные бури представляют большую радиационную угрозу для астронавтов», — подчеркнул профессор Тим Хитон из Университета Лидса в Великобритании.

Крупнейшая задокументированная солнечная буря произошла в ночь на 2 сентября в 1859 году. Она уничтожила сети телеграфной связи и вызывала настолько яркое сияние, что птицы начали петь, приняв вспышку за восход солнца.

Ранее астрономы зафиксировали мощный выброс на Солнце, угрожавший атмосфере Марса.