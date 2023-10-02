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Астроном оценил опасность от сближения Земли с пропавшим на 34 года астероидом

Астроном Вибе: сближение Земли с пропавшим на 34 года астероидом не несет угрозы

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The National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT)

Сближение потенциально опасного астероида 349507 (2008 QY) с Землей 3 октября в 23:39 мск, спустя 34 года, не несет угрозы для людей. Об этом «Москве 24» сказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Пролетающие мимо Земли астероиды — это настолько частое и рядовое явление, что на каждый чих не наздравствуешься. Заглядываешь в этот список и видишь: накануне пролетел такой же, через три дня аналогичный пройдет, и их никто не заметил. В общем это не событие», — отметил Вибе.

Эксперт отметил, что NASA, которое опубликовало сообщение об этом астероиде, сделало этого исключительно из-за того, что ведет учет подобных «тесных сближений».

В конце сентября в NASA сообщали, что на полигоне в штате Юта Соединенных Штатов приземлилась капсула с грунтом с астероида Бенну, на котором побывал зонд OSIRIS-REx. Это даст возможность ученым из разных стран мира изучить полученный образец, чтобы лучше понять формирование планет и происхождение органической жизни на Земле. Также у исследователей появится возможность изучить потенциально опасные астероиды.

Ранее сообщалось, что запуск космической миссии к «золотому» астероиду отложили на неделю.

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