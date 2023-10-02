Исключающая углеводы диета может быть вредна для детей

Диетологи из Children's Health — медицинского центра, входящего в систему педиатрического здравоохранения в Северном Техасе, объяснили, что диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может быть вредна для здоровья ребенка. Недостаточное количество углеводов в рационе может ухудшить концентрацию внимания, привести к дефициту питательных веществ, ослабить кости и вызвать запор. Об этом сообщает HealthNews.

Кето-диета — это диета с высоким содержанием жиров, умеренным — белков и низким — углеводов. В список основных продуктов, которые можно употреблять, входят мясо, рыба, сыр и жирные молочные продукты, яйца, морепродукты, грибы, орехи, тофу. Фрукты, ягоды и овощи можно есть в ограниченном количестве, поскольку они содержат углеводы. Сахар, мед, выпечка, каши, крупы, картофель кукуруза, сухофрукты, шоколад и конфеты полностью исключены из рациона.

Изначально данный вид диеты был предложен в 20-х годах ХХ века с целью борьбы с сахарным диабетом второго типа и эпилепсией. Однако в современном обществе этот тип питания приобрел популярность в качестве плана похудения — иногда даже для детей.

По мнению диетологов, кето-питание не следует использовать для того, чтобы помочь детям похудеть, поскольку углеводы нужны для поддержания когнитивной и физической активности. Диета ограничивает потребление углеводов до 20-30 граммов в день, в то время как дети должны потреблять около 130 граммов. Недостаток этого нутриента может привести к ухудшению внимания и концентрации, дефициту питательных веществ и ослаблению костей.

Продукты, богатые клетчаткой, такие как хлеб, овощи и фрукты — на кето-диете сильно ограничены. Их отсутствие в рационе может вызывать запоры и тошноту.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что детям слишком сложно соблюдать кето-диету из-за небольшого перечня разрешенных продуктов и риска возникновения нежелательных последствий. Баланс белков, жиров и углеводов в рационе — более безопасный способ снизить вес.

Ранее было обнаружено, что кетогенная и низкожировая диета вредят здоровью сердца.