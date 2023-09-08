Ученые раскрыли природу дефицита воображения

Французские ученые из Парижского института мозга изучили природу афантазии — редкой аномалии мышления, обладатели которой не способны создавать в воображении визуальные образы. Исследование опубликовано в научном журнале Cortex.

Люди с афантазией не могут вызывать в памяти портреты друзей, родителей или любые другие картины, однако они помнят их характеристики, например цвет волос мамы. У некоторых афантазия врожденная, у других она появляется в результате травмы головы или инсульта.

Исследователи набрали 117 добровольцев, в том числе 44 человека с афантазией, 31 человека с гиперфантазией (способностью представлять все очень ярко и детально) и 42 человека с обычной визуализацией. Затем участники прошли тесты на визуальное восприятие, где им демонстрировали различные объекты и просили сравнить их характеристики.

Результаты показали, что люди с афантазией медленнее других обрабатывают зрительные образы, особенно если речь идет о форме или цвете. Также они обычно сомневаются в точности своих ответов.

«Участники афантазической группы точно воспринимают элементы реальности и не обнаруживают никаких нарушений в памяти и речевой обработке. Мы полагаем, что они демонстрируют небольшой дефект того, что мы называем феноменальным сознанием. Это означает, что они имеют доступ к информации о формах, цветах и пространственные отношения, но эта визуальная информация не преобразуется в визуальный мысленный образ в сознательном опыте», — объяснил руководитель исследования, нейрофизиолог Паоло Бартоломео.

Ученые в дальнейшем рассчитывают раскрыть нейронные механизмы, лежащие в основе афантазии. С помощью этих знаний исследователи намерены создать инструменты для лечения посттравматического стрессового расстройства, научившись «отключать» болезненные образы, возникающие в памяти пациентов.

Ранее ученые определили участки мозга, связанные с проявлением бреда и галлюцинаций.