Изменение климата приведет к экстремальным погодным явлениям в Антарктиде

Ученые из Эксетерского университета выяснили, что экстремальные погодные явления в Антарктиде, включая волны тепла и таяние льда, почти наверняка станут более частыми и серьезными из-за изменения климата. В 2022 году на этом материке было зафиксировано рекордное для планеты повышение температуры на 38,5 °C. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Environmental Science.

Ученые использовали различные данные, в том числе со спутников Copernicus Sentinel о скорости движения морского льда, его толщине и скорости таяния. Они выяснили, что с 2017 года регистрируются минимумы толщины льда в Антарктиде. А в 2022 году в восточной части материка была зафиксирована рекордная волна тепла: температура тогда поднялась на 38,5 °C выше среднего значения. В настоящее время зимнее образование морского льда является самым низким за всю историю материка.

Ученые пришли к выводу, что хрупкая окружающая среда Антарктики может подвергнуться значительному стрессу и ущербу в ближайшие годы и десятилетия. Экстремальные явления также могут повлиять на биоразнообразие. Например, высокие температуры были связаны с годами с более низкой численностью криля, что привело к сбоям в размножении хищников, о котором свидетельствует множество мертвых детенышей морских котиков на пляжах.

Авторы анализа предупреждают, что сокращение выбросов парниковых газов до нулевого уровня — лучший способ борьбы за сохранение Антарктики. Неизвестно, получится ли ограничить глобальное потепление целевым значением Парижского соглашения в 1,5 ° C.

«Страны должны понимать, что продолжение исследований, добычи и сжигания ископаемого топлива в любой точке мира приведет к еще большему воздействию на окружающую среду Антарктиды, что противоречит их обещаниям», — объяснили ученые.

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