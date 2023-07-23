ЮАР хочет отправить на МКС двух женщин-космонавтов

Исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау заявил, что ЮАР хочет организовать полет в космос двух женщин-астронавтов, отправив их на МКС. Об этом он сообщил на встрече с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, передает ТАСС.

Ранее через «Роскосмос» на МКС слетал Хаззаа Аль-Мансури, первый астронавт ОАЭ.

Ранее Борисов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что формирование Российской орбитальной станции (РОС) необходимо завершить до 2032 года.

По словам Борисова, РОС будет работать значительно эффективнее российского сегмента МКС. При этом чиновник посетовал на давление на корпорацию из-за влияния со стороны «коллег из финансово-экономического блока» из-за высоких расходов на строительство станции.

В ходе встречи Борисов и Путин также обсудили работу частных компаний в космосе.

Также сообщалось, что первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из пар космонавтов.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.