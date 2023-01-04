Биологи предложили вычислять инвазивных насекомых по сообщениям в Twitter

Ученые могут отслеживать распространение инвазивных видов с помощью анализа сообщений в Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Университета штата Северная Каролина.

Инвазивные виды — это те, которые заселяют чужие экосистемы и наносят им значительный вред, сокращая биоразнообразие. Классическим примером инвазивного вида являются австралийские кролики, которые из-за дефицита хищников объедают много растительности. Не всегда удается отследить ареал их распространения, и потому ученые ищут новые технологии для подобных исследований.

Одним из таких нетрадиционных источников могут стать пользовательские сообщения в интернете и Twitter. Он отличается от прочих сетей ориентированностью на короткие сообщения и горизонтальной организацией, поэтому люди склонны выкладывать в него фотографии вещей, которые удивили за день. В том числе, на анализе Twitter (и других соцсетей) основан один из современных видов разведки, OSINT-аналитика.

В качестве эксперимента специалисты отслеживали твиты о двух насекомых — пятнистой фонарнице и томатной мимикрирующей моли — собранные веб-службой Brandwatch. Также ученые читали новостные статьи о появлении тех или иных насекомых, собранные Google News и другими агрегаторами. Фонарница — это происходящее из Азии насекомое, которое может повредить или уничтожить виноград, вишню, хмель, некоторые деревья и другие растения. Исследовательская группа отслеживала сообщения о фонарницах Пенсильвании за один 2017 год, а затем во всем мире в период с 2011 по 2021 год. За этот же период отследили сообщения о томатной мимикрирующей моли, которая наносит огромный урон производству помидоров.

«Мы запустили это исследование в качестве проверки концепции, чтобы выяснить, будет ли с научной точки зрения разумно использовать эти источники для отслеживания распространения вредителей. Мы сравнили информацию в местах, где присутствовали насекомые, чтобы убедиться, что эти источники точно отражают уже проверенные научные знания», — говорят авторы.

Выяснилось, что рост числа сообщений в новостях и соцсетях об этих насекомых связан с их циклом размножения, а также с зафиксированными случаями массового поражения растений. Также с помощью соцсетей удалось выявить вспышку активности фонарниц в одном из округов Пенсильвании, не указанную в официальном отчете Министерства сельского хозяйства.

Ученые делают вывод, что анализ сообщений в интернете может быть полезен при исследовании распространения инвазивных видов.