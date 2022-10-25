В Приамурье найдены все фрагменты ракеты «Союз-2.1б»

close
100%
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Все четыре фрагмента разгонных блоков ракеты «Союз-2.1б» нашла поисковая группа в Зейском районе Амурской области. Об этом ТАСС рассказала глава Зейского района Илона Сысолятина.
Запуск ракеты состоялся 22 октября с космодрома Восточный.

Первый фрагмент ракеты был найден на следующей день, 23 октября. Его обнаружили рядом с рекой Унахой.

Остальные три были найдены позже, в понедельник, 24 октября. Было известно, что фрагменты упали в районе рек Брянты и Унахи севернее поселка Кировский.

Части ступеней отправят на космодром Восточный.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» отправила на орбиту три спутника «Гонец-М» и космический аппарат «Скиф-Д». Это был первый старт ракеты в этом году с Восточного.

Ранее глава Минпромторга Мантуров заявил, что стоимость создания орбитальной станции уже определена.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть