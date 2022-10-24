Генетик Акименко объяснила, как с помощью генной инженерии будут лечить синдром Дауна

Работа ученых из Китая, которые впервые вырастили жизнеспособных мышей с объединенными хромосомами, может продвинуть исследования многих генетических заболеваний у человека, рассказала «Газете.Ru» врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Антонина Акименко.

«Хромосомная нестабильность наблюдается при некоторых типах рака, а также наследственных заболеваниях. Изменение хромосом приводит к тяжелым последствиям — синдромам Дауна, Эдвардса, Вольфа — Хиршхорна и другим хромосомным заболеваниям, которых около семисот. Продемонстрированный учеными метод для изменения хромосом, вероятно, поможет в будущем выяснить, как исправить дефектные хромосомы у человека и, соответственно, победить некоторые хромосомные заболевания», — объяснила Акименко.

Ученые из Института Зоологии Академии наук Китая (Куньмин) использовали мышей Mus Musculus, которые в норме имеют 20 пар хромосом. Авторы работы с помощью системы генетического редактирования CRISPR/Cas9 отрезали с концов хромосом все «лишние» участки и соединили их в нужных местах.

В одних экспериментах авторы склеили четвертую и пятую хромосомы (короткие), в других — первую и вторую (длинные). В итоге клетки мышей содержали 19 пар хромосом. Ядра с таким набором они пересадили в яйцеклетки. Из них развились эмбрионы, которых затем выносили суррогатные матери. Некоторые мышата не только выжили, но и были способны к размножению.

Подробнее о значении эксперимента и о возможных способах применения технологии соединения хромосом– в материале «Газеты.Ru».