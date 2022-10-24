«Известия»: в России разработали нейрокаску для управления беспилотниками силой мысли

Исследователи Института проблем управления им. В.А. Трапезникова (ИПУ РАН) и Воронежского госуниверситета (ВГУ) создали нейрокаску для управления беспилотниками силой мысли, об этом сообщают «Известия».

По словам ученых, технология основана на электрических импульсах, которые производит головной мозг человека в процессе своей деятельности. Именно эти импульсы и фиксирует разработанное устройство с помощью специальной нейрогарнитуры. По словам ученых, человеку не требуется никаких дополнительных шапочек и геля для считывания сигналов мозга, что делает устройство пригодным для использования в полевых условиях.

Ученые также разработали приложение, которое расшифровывает полученные сигналы и передает команды дрону. Ученые уверены, что подобным образом можно будет управлять не только беспилотниками, но и другими видами транспорта, например, машинами.

Кроме того, технология также позволяет получать данные о самочувствии и настроении человека, который носит нейрокаску. Сейчас в ИПУ РАН работают над прототипами нейрокасок и ищут индустриальных партнеров для их производства.