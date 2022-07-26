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Путин 26 июля проведет встречу с новым главой «Роскосмоса» Борисовым

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 26 июля встретится с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам Пескова, президент заслушает «видение» Борисова первого этапа его работы в «Роскосмосе». Во вторник в середине дня он выступит с докладом.

Борисов стал главой «Роскосмоса» 15 июля, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. С 2018 года Борисов курировал в правительстве космическое направление и оборонно-промышленный комплекс, причем до него этот пост занимал Рогозин.

Рогозин занимал пост гендиректора корпорации с 24 мая 2018 года. При нем были начаты работы по Второй и Третьей очереди строительства космодрома Восточный, строительство одноименного аэропорта на космодроме Восточный, началось возведение Национального космического центра, создание нового космического корабля «Орленок» и стартовало проектирование Национальной орбитальной космической станции.

Накануне стало известно, что глава Роскосмоса Борисов назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области космоса.

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