Проанализирован возраст камня под памятником Петру I

Впервые российские минералоги определили примерный возраст и минеральный состав знаменитого Гром-камня, который является пьедесталом для скульптуры «Медный всадник». Об этом пишет РИА новости.

По оценке специалистов из СПбГУ и Горного университета, возраст породы составляет около 1,5-1,6 млрд лет. По составу Гром-камень — гранит биотит-мусковитового калиево-полевошпатового состава.

Исследование проводилось под руководством почетного профессора Андрея Булаха. Было сделано свыше 20 минеральных проб, их отобрали без вреда для памятника. Они были взяты в естественных сколах поверхности пьедестала.

Пробы забирались с 2003 по 2018 годы.

Пьедестал памятнику Петру I сделан из огромного гранитного монолита, найденного в окрестностях деревни Лахта под Санкт-Петербургом. Он имел трещину, по легенде местных жителей, возникшую после удара молнии, поэтому и получил название Гром-камня. Воздействие молнии эксперты никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому.