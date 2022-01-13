NASA: Космический грузовик Cygnus отправится к МКС 19 февраля

Космический грузовой корабль Cygnus отправится к Международной космической станции 19 февраля, сообщается на сайте NASA.

Ракета-носитель Antares в рамках 17-й миссии по отправке полезных грузов с целью пополнения запасов на МКС доставит грузовик Cygnus с новыми водородными сенсорами для возобновления кислорода, аккумуляторными литий-ионными батареями и новой агротехникой на борту.

Также на МКС доставят систему коррекции орбиты космической станции.

В NASA рассказали о продолжительности присутствия астронавтов США на МКС.

Правительство США подтвердило планы о продлении присутствия американских астронавтов на Международной космической станции до 2030 года.

До этого руководитель НАСА Билл Нельсон сообщил, что представители ведомства находятся в Москве для обсуждения испытания противоспутникового оружия, в которых США обвинили Россию.