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Астрономы обнаружили самую яркую в рентгеновском диапазоне сверхновую

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Pavel Medvedev/SRG, eROSITA

Астрономы обнаружили самую яркую в рентгеновских лучах сверхновую типа Cow. Соответствующая статья была опубликована в Astrophysical Journal.

В 2018 году астрономы обнаружили сверхновую AT2018cow – буквы COW были сгенерированы компьютером, но из-за сходства с английским словом «корова» стали устойчивым обозначением такого типа сверхновых. Этот тип отличался необычной яркостью в видимом спектре: примерно в десять раз ярче любой другой известной сверхновой, но в то же время и затухала она более быстро. Кроме того, AT2018cow была источником мощного, быстро изменяющегося рентгеновского излучения, отчего астрономы предположили, что стали свидетелями рождения черной дыры или нейтронной звезды.

Новую сверхновую, AT2020mrf, обнаружили в июле 2020 года Юхан Яо из Калифорнийского технологического института и ее коллеги. Они сделали это с помощью российско-германского телескопа «Спектр-РГ». Исследователи проверили эти данные с помощью оптического инструмента ZTF обсерватории Маунт-Паломар – и обнаружение сверхновой подтвердилось.

Затем, год спустя, тот же самый объект наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA Chandra. «Когда мы увидели данные Chandra, то не поверили своим глазам, – говорит Яо. – Я перепроверила данные несколько раз, и это действительно самая яркая сверхновая типа Cow в рентгеновских лучах».

Если на момент наблюдения «Спектром-РГ» AT2020mrf была в 20 раз ярче чем AT2018cow, то на снимках Chandra сверхновая была уже в 200 раз ярче, чем сверхновая 2018 года.

Ученые считают, что такое мощное рентгеновское излучение возникает из-за некого «двигателя» внутри остатков сверхновой – активной черной дыры или быстро вращающейся нейтронной звезды, магнетара. Пока неизвестно, почему «двигатель» сверхновых типа Cow столь активен, но, вероятнее всего, дело в особом типе звезды-прародительницы сверхновой.

В 2022 году Россия отправит на Марс посадочную платформу «Казачок» с европейским марсоходом на борту. О ней, а также о том, какие еще космические миссии стоит ожидать в этом году, можно узнать в заметке «Газеты.Ru».

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