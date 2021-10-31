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NASA и SpaceX предложили астронавтам ограничить использование туалета на Crew Dragon

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SpaceX

NASA и SpaceX предложили астронавтам ограничить использование туалета на Crew Dragon после инцидента, сообщает телеканал RT со ссылкой на на заявление менеджера программы коммерческих экипажей NASA Стива Стича.

Рекомендация касается астронавтов NASA Шейна Кимброу и Меган Макартур, а также японского космонавта Акихико Хошиду и французского космонавта Томаса Песке — экипажа Crew 2, прибывшего на МКС 16 сентября 2021 года.

«У нас есть другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые функции… В скафандры астронавтов вшиты специальные подкладки, и полет домой длится недолго», — заявил Стич.

Инцидент с поломкой туалета произошел в ходе первой в истории миссии астронавтов-любителей Inspiration4 на корабле Crew Dragon.

Во время полета в баке для отходов каким-то образом отсоединилась деталь, в результате чего моча просочилась в вентиляционную систему.

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