NASA анонсировало полет российского космонавта на своем корабле

В NASA рассказали, что рассчитывают на то, что российский космонавт полетит на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon осенью 2022 года. Об этом заявил руководитель программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на МКС Джоэль Монтальбано, пишет «Интерфакс».

Монтальбано сообщил на пресс-конференции миссии Crew Dragon-3, что американское космическое агентство готовит соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах.

По словам представителя NASA, он во время своего визита в Москву на прошлой неделе общался с российскими коллегами и «пытался продвинуть это соглашение».

«Наша цель - осенью 2022 года иметь космонавта в рамках миссии Dragon Crew-5 и, по договору, на безвозмездной основе, в тот же временной промежуток иметь американца на «Союзе»», — рассказал журналистам Монтальбано.

В России же 5 октября экипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым успешно прибыл на МКС для съемок первого игрового фильма в космосе. Актер Павел Деревянко и писатель Дмитрий Глуховский оценили значимость космической ленты для индустрии и мировой истории.