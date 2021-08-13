Синоптик рассказал, когда начнется новая климатическая эпоха

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал примерную дату начала новой климатической эпохи. Об этом сообщает RT.

«Четыре основные устоявшиеся модели (изменения климата — прим. ред.) показывают... одна из них даёт нам шансы, что мы после 2035 года начнём возвращаться к балансу климатической системы», — заявил ученый.

Он отметил, что после того, как климатическая система сбалансируется, начнется отсчет новой климатической эпохи — «так называемый межледниковый и ледниковый период».

Ранее метеоролог предупредил жителей Юга России о «библейском потопе».

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