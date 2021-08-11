Ученые связали ухудшение памяти у переболевших COVID-19 со сбоем в работе иммунитета

Ученые обнаружили у пациентов с долгосрочными нарушениями памяти, которые возникают после коронавирусной инфекции, сбои в жизнедеятельности некоторых типов Т-клеток, играющих важную роль в приобретенном иммунном ответе. Исследование опубликовано на medRxiv.

В публикации отмечается, что у пациентов, которые страдают от долгосрочных нейрофизиологических симптомов COVID-19, был обнаружен уникальный набор аномалий в работе иммунитета.

В частности, ученые отмечают проблемы с памятью, что напрямую связно с количеством молекул-эффекторов, которые вырабатывают их Т-клетки.

Ученые отмечают, что у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом, проявляются серьезные ухудшения в работе мозга.

Одно из них – делирий, психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания и восприятия.

Ранее специалист Института мозга человека им. Бехтеревой Российской академии наук Денис Федоряк заявил, что восстановление когнитивных функций мозга после перенесенной коронавирусной инфекции зависит от множества разных факторов.