Гигантский оползень порвал подводные интернет-кабели под Атлантикой

За два дня турбидитное течение — чрезвычайно мощный и протяженный во времени поток взвешенных частиц — перенесло более кубического километра ила и грязи из реки Конго на 1100 километров в Атлантический океан. Его результатом стало разрушение подводных интернет-кабелей и замедление трафика между ЮАР и Нигерией. Результаты своих наблюдений группа африканских и европейских ученых опубликовала в докладе, с которым можно ознакомиться на препринт-сервере EartharXiv.org.

В то время, как скорость потока в верховьях достигала 5,2 м/с, дальше по течению она могла составлять до 8 м/с. Несмотря на то, что турбидитное течение возникло в середине января 2020 года, о своих выводах исследователи рассказали только сейчас — пришлось потратить много времени на возвращение и обработку данных датчиков. «Событием были затронуты наши автономные буйковые станции. Их оторвало от морского дна, после чего они послали нам уведомления», — рассказал один из авторов работы, профессор Даремского университета Питер Таллинг.

Событие прошло практически полностью незамеченным на поверхности, несмотря на то, что повредило подводные телекоммуникационные кабели, в результате чего замедлился интернет-трафик между Нигерией и ЮАР. Кроме того, в марте вследствие нарастания осадочных накоплений еще одно турбидитное течение меньшей мощности повредило ряд кабелей.

По словам специалистов, определяющими для возникновения такой масштабной «лавины» стали два фактора: большое наводнение на реке Конго в конце 2019 года и масштабные весенние приливы.