Глава NASA решил сделать первый звонок Рогозину

Глава NASA Билл Нельсон намерен позвонить по телефону директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину в пятницу, 4 июня. Об этом Нельсон заявил в ходе выступления перед сотрудниками NASA и журналистами в штаб-квартире организации. Темой разговора будет дальнейшее продолжение сотрудничества США и России в космосе, сообщает SpaceNews.

В частности, будет затронут вопрос готовности России продолжать участие в проекте Международной космической станции. «На что я надеюсь – на то, что они (русские) подольше и покрепче задумаются, перед тем, как выйти из сотрудничества, которое они имели с нами», — заявил Нельсон.

Ранее руководство Роскосмоса заявляло о готовности России начать строительство новой национальной орбитальной станции. Нельсон также выразил обеспокоенность сообщениями о растущих связях России и Китая в области космоса. «Сейчас мы слышим разговоры, и серьезные разговоры, что Россия и Китай становятся вместе чтобы лететь на Луну. Это нас заботит», — сказал Нельсон. По данным портала Spacepolicyonline.com это будет первый разговор главы NASA с Рогозиным с момента его утверждения в должности.

В своем «Твиттере» Рогозин разместил информацию о предстоящем звонке, известно, что накануне он присутствовал на ПМЭФ-21. В мае Дмитрий Рогозин пригласил главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона в Россию для переговоров.