Российских космонавтов привьют от COVID-19 «Спутником V»
Российских космонавтов привьют от коронавируса нового типа вакциной «Спутник V», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Прививку вакцины «Спутник V» <...> получат члены отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и взаимодействующий с ними персонал», – указано в сообщении.
В дальнейшем возможность вакцинироваться получат и другие сотрудники Центра подготовки космонавтов, а также работники ключевых предприятий Роскосмоса, добавили в РФПИ.
За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев COVID-19, из них более 44 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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