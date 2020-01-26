Японский ученый предрек России бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро допустил, что в России существует большая вероятность снижения количества выпадения снега. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, причиной этому является потепление климата.

«Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена, поэтому вероятность того, что именно (здесь) количество снега сократится наиболее сильно, очень высока, — сказал Такахиро.

При этом он отметил, что из-за потепления климата снега в России будет выпадать все меньше и в дальнейшем.

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