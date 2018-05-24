Путин предложил Рогозину стать главой «Роскосмоса»

Российский президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру российского правительства Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию «Роскосмос». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся информацию о возможном назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина главой корпорации «Роскомос». По словам Пескова, в Кремле никогда не анонсируют новые назначения, поэтому он не будет комментировать данные о назначении Рогозина.

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — сказал Рогозин.