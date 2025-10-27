C багажником на крыше: что за корабль запустила к МКС Япония

Ночью ракета H3 отправила к МКС новейший японский грузовой корабль HTV-X, стартовав с космодрома Танегасима. Корабль несет расходники для МКС, запчасти, а также символические грузы, вроде реквизита для съемки рекламы фирмы одежды. Куда интереснее, что на новом корабле потенциально можно возить крупные негабаритные грузы из-за размещенного вверху открытого «багажника». О HTV-X и о том, что Япония вообще делает в космосе и как в следующем году она планирует отправить к Марсу свой аналог «Фобос-Грунт», — в материале «Газеты.Ru».

Больше, лучше и дешевле

HTV-X пришел на смену предыдущему японскому грузовому кораблю HTV, выведенному из эксплуатации в 2020 году. HTV использовался с 2009 года для снабжения «Кибо» — японского лабораторного модуля МКС, самого крупного в составе станции. Японский грузовик был хорош тем, что единственный, кроме Space Shuttle, вмещал в себя стойки-слоты ISPR для установки крупногабаритного оборудования внутри модулей. Минусом же его считалась большая стоимость, поскольку японское космическое агентство JAXA никогда не отличалось щедрыми бюджетами.

Ради сокращения расходов минимум в два раза официально и началась разработка нового корабля. Правда, с учетом того, что точные цены запуска не разглашаются, неясно, насколько эта мотивация истинна, а насколько является бюрократической словесной игрой, нацеленной на получение одобрения проекта.

HTV-X использует герметичную грузовую кабину своего предшественника и некоторые другие его элементы конструкции, но в целом облик корабля получился совсем иным.

Самое заметное и важное изменение: у него появился огромный внешний негерметичный «багажник» в самой верхней части. Там можно размещать негабаритные (большие) грузы любой формы, лишь бы они помещались под обтекатель ракеты, который можно при желании увеличить. С тех пор как Space Shuttle вывели из эксплуатации, космическим агентствам не хватает его гигантского грузового отсека, куда можно было поместить автобус, — и HTV-X частично восполнит эту утрату.

close Сравнение размеров негерметичного «багажника» у HTV и HTV-X JAXA

Внутри герметичного отсека нового корабля габариты грузов ограничены, зато там можно перевозить больше массы — до 4 тонн, по сравнению с 2,2 тонны российского «Прогресса».

Другие изменения на новом корабле по сравнению с предшественником касаются в основном удешевления и повышения удобства сборки. Так, солнечные панели, аккумуляторы, антенны, двигатели и другое оборудование теперь сосредоточено в сервисном отсеке в середине корабля, что сократило число необходимых трубопроводов и кабелей. Маршевых двигателей у аппарата теперь нет — для смены орбиты используются маневровые с повышенной тягой и запасом топлива.

Потенциально вместо размещенного сверху негерметичного грузового отсека можно поместить любой модуль по желанию заказчика запуска. Японцы называют HTV-X многоцелевой испытательной платформой, которую можно будет использовать для экспериментов после завершения срока эксплуатации МКС.

Словом, HTV-X — добротный современный грузовой космический корабль от современной державы, для которой космос не является национальным приоритетом.

Интересно, что, несмотря на отсутствие пафоса и громких глобальных амбиций, Япония поддерживает великолепную исследовательскую космическую программу, которая в отдельных областях сумела, пусть и ненадолго, обогнать США.

close Грузовой корабль HTV-X с «открытым багажником» JAXA

Что японцы делают в космосе?

Первый спутник Япония запустила в 1970 году, четвертой в мире из стран, кто сделал это на своей собственной ракете, на 13 лет позже СССР и США и на пять позже Франции. Долгое время эта страна отправляла на орбиту лишь спутники связи, наблюдения за погодой и другие полезные, но не слишком увлекательные с точки зрения назначения аппараты. Изменилось это в 1985 году, когда ракета Mu отправила зонды «Сакигаке» и «Суисей» к комете Галлея, которая в те годы посещала внутреннюю Солнечную систему.

С этого момента Япония начала превращаться из периферийной космической державы в передовую, сосредоточившись целиком на автоматических научных аппаратах. Не все попытки были удачными: например, запущенный в 1998 году марсианский зонд «Нодзоми» сначала направился к нему по неправильной траектории, а затем был поврежден солнечной вспышкой и на орбиту планеты выйти не смог.

Зато зонд «Кагуя» в 2007 году стал первым со времен «Аполлона» и советской лунной программы серьезным аппаратом по изучению Луны. Ему удалось построить точную трехмерную карту этого спутника с разрешением 15 километров, а так же гравитационную карту обратной стороны Луны, заглянуть в вечно затененный кратер Шеклтон на южном полюсе и доказать, что земная магнитосфера доставляет на Луну ионы кислорода с Земли. Превзойти этот аппарат смог лишь американский зонд LRO в 2009 году — но до того момента Япония была лидером в изучении поверхности Луны с орбиты.

close Инфракрасный снимок Венеры аппаратом «Акацуки». Съемка велась на длине волны в 1000 нм, благодаря чему сквозь облака просвечивает рельеф ISAS/JAXA

В 2010 году началась эпопея «Акацуки». Это был межпланетный зонд, предназначенный для съемки Венеры в ИК и УФ диапазонах. Но с аппаратом, как и с «Нодзоми», что-то случилось, в результате чего тяга его двигателей упала в восемь раз и он не смог затормозить у Венеры и выйти на ее орбиту. В результате инженерам пришлось пойти на беспрецедентные меры: аппарат на пять лет перевели в спящий режим, чтобы разбудить в 2015 году для нового рассчитанного маневра. Затея удалась, и с 2015 по 2024 год зонд работал на орбите планеты, поставляя уникальные научные данные.

Со времен прекращения советской программы «Венера» в середине 1980-х и американского зонда «Магеллан» той же эпохи это был второй аппарат после европейского «Венус Экспресс», который работал на венерианской орбите. Его снимки позволили построить трехмерную карту атмосферы, что бесценно для фундаментальной науки о климате.

Но главными достижениями японцев в космосе принято считать зонды «Хаябуса» и «Хаябуса-2», изучавшие астероиды Итокава и Рюгу соответственно. На аппаратах был установлен уникальный пробоотборник, — по сути, зонд подходил к астероиду в упор, стрелял в него танталовой пулей, и от удара в космос вырывались осколки, попадавшие в контейнер. На «Хаябуса-2» так же была пушка побольше — она стреляла не пулей, а 2,5-килограмовым медным снарядом, разгоняемым 4,5-килограммовым октогеновым зарядом. В результате образовался кратер диаметром 10 метров и на поверхность вышли более глубинные породы астероида, которые зонд собрал в контейнер и отправил капсулу с ними за Землю.

close Зонд «Хаябуса-2» приближается к Рюгу для забора образца JAXA

«Хаябуса-1» и «2» стали первыми аппаратами, доставившими на Землю образцы астероидов — в 2010 и 2020 годах соответственно. Американский аппарат OSIRIS-REx доставил образцы астероида Бенну лишь в 2023 году.

В 2026 году ожидается запуск зонда Martian Moons eXploration (MMX), который должен будет выполнить примерно ту же задачу, что и провалившийся российский «Фобос-Грунт»: доставить на Землю образцы материала с Фобоса, спутника Марса. К нему будет прикреплен небольшой франко-немецкий колесный аппарат IDEFIX, который в случае успеха предприятия станет первым «фобосоходом».

С учетом того, что бюджет JAXA составляет всего $1,5 млрд против $24 млрд у NASA и ~$2,5 млрд у «Роскосмоса», их результат поистине впечатляет.