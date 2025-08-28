«Ядерный БПЛА может пригодиться диверсантам»: есть ли смысл в атомной бомбе на FPV-дроне?

Дроны и ядерное оружие будто бы происходят из разных эпох: в одной километровые танковые колонны сходились друг с другом на полях, в другой — беспилотник с компьютерным распознаванием целей выискивает одиночные автомобили противника. Фундаментально различается и философия их применения, поскольку оружие массового поражения и высокоточные средства выступают противоположностями друг друга. Вместе с военным экспертом Михаилом Ходаренком «Газета.Ru» разобралась, можно ли разместить ядерные заряды на дронах и как их использовать.

Атомный ранец

Использование ядерного оружия — крайне негативный сценарий для всех, независимо от предлога. В ядерной войне вряд ли погибнет все человечество или даже вся страна, но миллионные потери почти гарантированы, если конфликт будет обоюдным. Несмотря на это, инженеры продолжают искать новые способы применения ядерных боеголовок «на всякий случай». Так имеет ли смысл размещать ядерное оружие на новом виде вооружения — дронах?

Для ясности необходимо сразу обозначить рамки, о каких дронах и ядерных зарядах может идти речь. Квадрокоптеры, как и другие беспилотники, могут быть любыми, в том числе размером с самолет. В этом случае они мало отличаются от обычных тактических ракет, на которых ядерные боеголовки размещаются с 1950-х годов, и никакой интриги в этом нет. Однако революцию на поле боя произвели не они, а маленькие дроны, которые можно унести в руках. На них разместить заряды сложнее, поскольку атомная бомба не может весить меньше 10 кг, — иначе не наберется критическая масса плутония, но и плутоний не взорвется без дополнительных устройств.

close Американский парашютист прыгает с макетом ранцевой атомной бомбы, закрепленным между ног U.S. Army

«Обычные» атомные боевые части, вроде тех, что размещают на баллистических и крылатых ракетах, весят больше 100 килограммов и для подобных задач не годятся. Зато еще в 1960-х годах в США разработали миниатюрный заряд W54, предназначенный для размещения в ранцах, забрасываемых в тыл бойцов спецназа. Это «специальное ядерное подрывное устройство» (SADM) в сборе весило 26 килограммов, примерно как и созданные чуть позже советские аналоги, вроде мины РЯ-6», — рассказал «Газете.Ru» полковник Михаил Ходаренок, военный эксперт, служивший ранее в Генштабе ВС РФ.

Такой груз могут поднять дроны вроде DJI FlyCart 30 размером около метра в сложенном состоянии. Мощность W54 составляет около одной килотонны, что в 20 раз меньше, чем у бомб, использованных в Хиросиме и Нагасаки, но достаточно для заряда, который вручную размещают прямо на цель.

close DJI FlyCart 30 DJI

А смысл?

Куда больше вопросов вызывает оправданность такого типа оружия. В эпоху Холодной войны потенциальное применение ядерного оружия изучили вдоль и поперек, ему нашли два основных применения: бомбардировка крупных скоплений войск противника, который находится в обороне, либо, реже, в наступлении. Пропагандистские фильмы, вроде «Служу Советскому Союзу», или постановочные кадры с учений утрируют картину, якобы танки должны были ровными рядами ехать в атаку посреди бегущих пехотинцев с криками «ура», но передают общую суть: в боевых действиях 1940–1980-х годов было реально охватить взглядом всю наступающую танковую дивизию.

close Полевой смотр войск и боевой техники во время военных учений «Запад-81» В. Киселев/РИА Новости

В наши же дни и без ядерного оружия войска больше не собираются в большие группы. Взвод пехоты с помощью дронов может контролировать километры фронта, где раньше мог размещаться целый полк. Артиллерия также больше не действует полками и батареями, поскольку, в случае обнаружения, позиция будет уничтожена дальнобойными ракетами. Иными словами, не так много целей осталось для атомных бомб, — а если дрон с ней залетит в землянку-укрытие пехотного отделения, то поразить ее можно и обычным фугасом.

Наконец, для ядерного оружия не требуется точность FPV-дронов, которые могут залететь в открытый люк танка. Если применение атомных средств уже санкционировано, то достаточно передать координаты обнаруженной с помощью дрона цели расчету гаубицы со спецбоеприпасом, — любое попадание в радиусе 100 метров вокруг цели можно засчитать как уничтожение объекта, если это не специально сконструированный бункер, которых на фронте быть не может.

Так что очевидной пользы от дронов с ядерными боеголовками, на первый взгляд, не видно. Но это не значит, что им не может быть никакого разумного применения.

Дрон-доставщик

Атомный дрон может пригодиться там, куда не добивают гаубицы, или для уничтожения целей, требующих прямого попадания. По сути, речь идет о действиях в тылу врага.

«Дрон может быть удобным средством доставки ядерного боеприпаса для диверсионного отряда. Если используется ранцевый заряд, то диверсанты должны будут подойти к цели практически вплотную, что исключено для тщательно охраняемых объектов, окруженных секретами (засадными постами) и патрулями на дальних подступах. Для запуска ядерного дрона же будет достаточно оказаться в радиусе десятка километров», — объясняет Ходаренок.

close Вход в бункер военного назначения Вооруженных сил США, расположенный в штате Колорадо в горе Шайенн U.S. Air Force

В некоторых случаях дрон-диверсант будет единственным способом уничтожения цели. Пример — бункеры стратегической важности, вроде подземных командных пунктов флотов и групп армий, или даже центров управления ядерными силами, вроде американского комплекса NORAD в горе Шайенн. Они настолько прочны, что уничтожать их в Холодную войну планировали массовым запуском 20-мегатонных термоядерных ракет, в количестве 5–10 штук. Однако и в этом случае итоговый результат не был бы гарантирован, зато одиночный крошечный заряд, взорванный даже перед бронедверью во входном тоннеле, с высокой вероятностью уничтожил бы его.

Но исключительно маловероятно, что диверсанты в случае войны доберутся хотя бы до внешнего КПП подобного комплекса. Дрон же избавил бы их от этой необходимости.

close Роберт Оппенгеймер (в шляпе) осматривает пеньки опор башни после ядерных испытаний «Тринити» U.S. Department of Energy (DOE)

Наконец, прямое попадание требуется не только уникальным бункерам, но и многим рядовым целям. Например, опоры многих крупных мостов, вроде Крымского или расположенных на Днепре, обладают исключительной прочностью, а атомный взрыв очень плохо работает против массивных и твердых целей. Так, даже во время первых в мире ядерных испытаний «Тринити» в 1945 году уцелели пеньки опор 30-метровой башни, на которой была размещена бомба. Опоры же мостов стратегической важности гораздо крепче, чем возведенная на скорую руку башня.

Именно для таких целей требовался ядерный ранец, размещенный прямо на цели. И для них же, гипотетически, может потребоваться ядерный дрон.

Так что совместить «устаревшие» ядерные заряды с современными технологиями можно. Конечно, если человечеству не хватит разума не доводить ситуацию до ядерной войны.