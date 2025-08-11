Родится сын или дочь? Ученые наконец дали ответ, от кого зависит пол ребенка

На протяжении всей истории человечества существовали семейные пары, стремящиеся зачать именно сына или, наоборот, дочь. В этом процессе будущие родители активно пользовались народными приметами: лунным календарем, древнекитайскими таблицами мужских и женских месяцев, советами бабушек. На данном этапе развития науки уже известно, что пол ребенка зависит от отца, в сперме которого содержатся сперматозоиды двух видов, — одни несут Х-хромосому, а другие Y. Об их разнице — в День сына и дочери в России — рассказывает «Газета.Ru».

Авраам родил Исаака

Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, — это начало Евангелия от Матфея абсолютно согласуется с данными современной науки. Пол ребенка определяется сперматозоидом отца, а это значит, что сперматозоид Авраама, несущий Y-хромосому, повлиял на то, что эмбрион Исаака развился по мужскому типу.

«Сперматозоиды, — это самые маленькие клетки человеческого организма. ДНК (половинный набор хромосом) содержится в головке спермия, которая составляет одну десятую по длине от его хвоста. Хвост нужен для того, чтобы двигаться, причем делает это микроскопическая клетка довольно быстро: ее скорость составляет 4-5 мм в минуту. Считается, что сперматозоиды, несущие Y-хромосому, двигаются быстрее женских, но их жизнь короче», — объясняет генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

close Константин Крутовский Виталий Тимкив/РИА Новости

Хотя данные научных исследований по этому поводу различаются. Есть исследования, которые утверждают, что различие между человеческими X- и Y-сперматозоидами заключается исключительно в содержании ДНК, а формой, размером, подвижностью и характером плавания они не отличаются.

Противоречивые выводы могут объясняться различиями в среде влагалища. Кислая среда более губительна для Y-сперматозоидов, тогда как щелочная среда (например, в период овуляции, когда цервикальная слизь меняется) повышает их выживаемость. Кроме того, как известно, подвижность спермиев может сильно отличаться у разных мужчин.

«Раньше считалось, что в сперме отца теоретически должно содержаться в норме 50% женских и 50% мужских сперматозоидов, но благодаря недавним исследованиям, стало ясно, что их соотношение очень индивидуально. Чикагские ученые проанализировали сперму 50 мужчин и поняли, что в среднем количество женских сперматозоидов выше примерно на 10%. Однако у них были образцы, где количество мужских составляло 38%, и, наоборот, количество женских было ниже, чем мужских. Возможно, это объясняет, почему в некоторых семьях рождаются в основном только мальчики или только девочки», — говорит Крутовский.

Операция «Эй ухнем»

При естественном интимном контакте во влагалище выбрасывается за одно семяизвержение от 60 до 200 млн сперматозоидов. И все они нужны! Ведь большая часть из них погибнет в самом начале, в том числе из-за кислотной среды, и только единицы прорвавшихся могут растворить мембрану яйцеклетки и проникнуть внутрь.

Сперматозоиды — настоящие борцы за будущую жизнь, ведь им приходится двигаться против течения шеечной слизи, которая при высокой вязкости и большом количестве может и вовсе перекрыть дорогу в матку. Пройдя через влагалище, шейку матки и полость матки, они попадают в маточную трубу, где опять двигаются против потока, так как жидкость в трубах течет от яичника к матке. Так тяжело спермии продвигаются от матки к широкой части трубы (в ампулярной части), где уже находится яйцеклетка, которая ждет оплодотворения. И тут десятки–сотни или даже тысячи сперматозоидов, все вместе начинают растворять ее оболочку, чтобы внутрь мог проникнуть хотя бы один! Как только он попадает в яйцеклетку, — уже становится понятно, кто разовьется — мальчик или девочка.

Однако мужские или женские половые органы можно будет увидеть на УЗИ только приблизительно с 12-й недели беременности.

В нейтральном статусе

До пяти недель беременности эмбрион имеет бесполую гонаду (имеющую генитальный гребень и вольфовы и мюллеровы протоки, из которых позже разовьются мужские или женские половые органы, соответственно) — и еще невозможно зрительно отличить мужской пол от женского. На 6–7-й неделе при наличии Y-хромосомы активируется ген SRY, запускающий развитие семенников, — это и есть детерминация пола. На 8–12-й неделе формируются внешние половые органы, которые становятся различимыми при УЗИ уже ближе к 12-й неделе. А после 13-й недели и далее половые органы продолжают развиваться по мужскому или женскому типу.

«На ранних этапах эмбрионального развития человека морфологически и физиологически нет ни мужских, ни женских половых признаков, — эмбрион имеет биологически нейтральный статус. Нет никаких видимых женских или мужских половых органов. Есть половые бугорки, вольфовы и мюллеровы протоки, которые одинаковы у всех эмбрионов», — объясняет Крутовский.

Мюллеровы протоки могут развиться в матку, маточные трубы и верхнюю часть влагалища у женского эмбриона, а из вольфовых протоков формируются основные части мужской половой системы.

«Если ген SRY, который находится в Y-хромосоме и определяет развитие по мужскому типу, не включится на 6–7-й неделе и не запустит развитие семенников, то мюллеровы протоки разовьются в матку, маточные трубы и верхнюю часть влагалища, а вольфовы протоки редуцируются – то есть, развитие пойдет по женскому типу. Если включится, то подавляется развитие женских (мюллеровых) протоков, а вольфовы протоки развиваются в мужские половые органы, — и на УЗИ уже можно будет разглядеть мальчика», — говорит Крутовский.