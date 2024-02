Взлет и падение Ротшильдов: правда ли они правили христианским миром?

Богатство, которое не отнять

Первые упоминания о семье Ротшильдов датируются XVI веком, и несколько столетий ее представители, вероятно, были рядовыми еврейскими менялами и торговцами. Всемирную известность роду принес Майер Ротшильд, родившийся 23 февраля 1744 года во Франкфурте-на-Майне. Поначалу он стал придворным финансистом принца княжества Гессен-Кассель. В 1789 году началась Великая французская революция, и спустя несколько лет против Республики выступили почти все страны Европы. Через руки Майера проходили все деньги, которые Великобритания направляла для покупки гессенских наемников. Ротшильды богатели, но не в этом было их ключевое отличие от других семей.

В ту эпоху под словом «богатство», как правило, понимали владение либо крупными земельными наделами, либо большим объемом золота (наличных денег). И того, и другого можно лишиться за один час — особенно во время Наполеоновских войн, когда волевым решением упраздняли и создавали целые государства. Экспроприация золота у банкира, через которого враг финансирует армию, да еще и еврея, была обычным делом.

Однако Ротшильды сумели застраховаться от произвола любого правительства, став первыми международными финансистами.

Их богатством стали акции, облигации и долги, торгуемые на европейских рынках. А отнять их не так уж просто.

Для облегчения торговли Майер послал сына Натана в Великобританию, где тот основал лондонский банк. Поначалу британский филиал зарабатывал на торговле векселями, но в 1811 году Ротшильдам снова удалось получить госзаказ. Через Натана начали идти деньги на содержание британской армии, воюющей против французов в Испании, а также субсидии союзникам по антифранцузской коалиции. Для проведения платежей Ротшильды содержали большую сеть перевозчиков (для отправки оплаты золотом) и курьеров, а вокруг всеевропейской службы доставки быстро выросла сеть информаторов, которые снабжали Ротшильдов сведениями о рынках.

Одновременно с этим другие сыновья Майера начали вести дела во всех европейских финансовых центрах: Соломон стал банкиром в Вене, Кальман — в Неаполе, а Якоб — в Париже. Все они вместе с отцом работали сообща, управляя первой транснациональной финансовой империей.

Дружба с правителями как инвестиция

К концу Наполеоновских войн Ротшильды стали одной из самых богатых семей в Европе, но на тот момент никому не приходило в голову назначать их на роль теневых правителей мира. Баснословное богатство и мрачный ореол пришли к этому роду после окончания эпохи войн и краха Наполеона.

С этим связана первая теория заговора о Ротшильдах. Якобы в 1815 году Натан получил через своих информаторов весть о поражении Наполеона при Ватерлоо на сутки раньше остальных, в то время как другие участники рынка поверили слухам, будто бы французы выигрывают. Это стало бы тяжелейшим поражением Британской империи, и потому все, включая Ротшильда, стали продавать британские облигации. Стоимость этих ценных бумаг обвалилась, и их стали скупать агенты Ротшильда. Когда новость о поражении Наполеона достигла Британии, цены скакнули вверх и принесли Ротшильдам прибыль космических масштабов.

Этот сюжет появился в публицистике еще в середине XIX века. Считается, что его сочинили французские социалисты 1840-х годов. Тогда он, скорее, иллюстрировал нечестное обогащение банкиров, но в течение столетий стал важным элементом зловещей мифологии о Ротшильдах.

В исторических источниках нет документов, которые бы подтверждали этот акт инсайдерской торговли, а историк Нил Фергюсон (Ferguson, Niall. The World's Banker: The History of the House of Rothschild) описывает деятельность Ротшильдов в тот период совсем иначе. Натан и правда узнал о поражении Наполеона первым от частных информаторов, но сперва сообщил об этом британскому правительству, на контрактах с которым и заработал капитал.

Свой самый смелый и прибыльный финансовый шаг он совершил уже после того, как новость о Ватерлоо стала публичной.

Он просчитал, что после войны резко сократится поток государственных займов. Это через два года, после реструктуризации экономики, по его расчетам, должно было привести к серьезному росту цен на правительственные облигации.

В итоге он скупил их по цене, которая считалась завышенной, и продал в 1817 году на пике стоимости с прибылью 40% — очень большой для финансового рынка.

За счет этой сделки, а также многих других, имя Ротшильдов стало синонимом богатства. Их британский банк Rothschild & Co играл роль на финансовом рынке, которой в современном мире нет аналогов: как если бы Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley и Международный валютный фонд объявили о слиянии, находясь при этом под властью не безликих акционеров и менеджеров, а сплоченного семейства.

Банки Ротшильдов приняли участие во всех крупных проектах XIX века. Например, они дали правительству деньги для выкупа рабов у владельцев согласно британскому Закону об отмене рабства 1833 года. Они финансировали индустриализацию по всей Европе и строительство Суэцкого канала. Они помогли Бразилии обрести независимость: по договору с Португалией она должна была выплатить £2 млн, а ссуду для этого предоставил Натан Ротшильд. Их банки помогли Франции выплатить контрибуцию после поражения от Германии в войне 1870-1871 годов и покупали военные облигации Японии во время войны с Россией 1904-1905 годов.

«Еженедельный журнал Найлса» в выпуске от 1836 года писал:

«Ротшильды — это чудо современного банковского дела… мы видим, как потомки Иуды (один из ветхозаветных патриархов, сын Иакова) после двухтысячелетних преследований стоят выше королей, поднимаются выше императоров и держат в своих руках целый континент.

Ротшильды управляют христианским миром. Они с одинаковой легкостью протягивают руку из Петербурга в Вену, из Вены в Париж, из Парижа в Лондон, из Лондона в Вашингтон.

Барон Ротшильд, глава дома, — истинный царь Иудеи, принц плена, Мессия, которого так долго ждал этот необыкновенный народ. Он держит ключи мира и войны, благословения или проклятия. Они являются посредниками и советниками королей Европы и республиканских вождей Америки. Чего еще они могут желать?»

Важно понимать, что автор этой статьи, говоря о власти Ротшильдов, имел в виду обычное влияние богатых людей, а не власть «мировой закулисы». В том, что у Ротшильдов не было никакого тайного пульта управления миром, легко убедиться, посмотрев на их последующую историю.

Конец империи

close 100% Барон Давид Рене де Ротшильд Global Look Press

Сначала удача отвернулась от неаполитанской ветви Ротшильдов. В 1860 году власть в Королевстве обоих Сицилий захватил революционер Джузеппе Гарибальди, а Адольф Ротшильд остался верен свергнутому королю Франциску II. Однако другие ветви Ротшильдов отказались ставить на проигравшего и помогать ему финансово. В результате после объединения Италии неаполитанская ветвь финансовой империи Ротшильдов прекратила существование. В 1901 году исчезла немецкая ветвь — Вильгельм Ротшильд не оставил потомков по мужской линии.

К началу XX века в Европе появилась система национального налогообложения, которая сделала невозможным для Ротшильдов использование набора единых для всех филиалов коммерческих счетов. Финансовое семейство распалось на связанные, но независимые национальные банки.

Австрийские Ротшильды были вынуждены за копейки продать все активы после Аншлюса и прихода к власти нацистов. Вся их собственность, включая недвижимость и ценности, была национализирована. То же самое произошло с французской ветвью после захвата страны Германией в 1940 году. После войны часть активов Ротшильдам вернули, но окончательно их национализировало левое правительство Франсуа Миттерана несмотря на то, что его директор Ги Ротшильд воевал в составе «Сражающейся Франции» де Голля, что очень уважалось.

Сохранить капитал удалось лишь британской ветви, и в настоящий момент Rothschild & Co — это крупный инвестиционный банк, имеющий, как и всегда, тесные связи с правительством и королевской семьей. На 2020 год суммарная стоимость всех его активов составляла €78 млрд, — это примерно в 40 раз меньше, чем у JP Morgan, в семь раз меньше Сбербанка и лишь в 4,5 раза больше Тинькофф-банка.

Председателем его наблюдательного совета является Давид Рене де Ротшильд — средней руки финансист с личным капиталом в €575 млн (данные на 2022 год). Семья позиционирует современные банки Ротшильдов как консервативные и надежные, главная цель которых — сохранить и приумножить капитал клиента, а не участвовать в смелых финансовых спекуляциях. (Например, это говорил Бенджамин Ротшильд в интервью газете Haaretz, которое сохранилось в перепечатанном виде)

Самой крупной ошибкой в истории семьи, по мнению ее представителей, стала недооценка рынка США в конце XIX — начале XX века. Ротшильды никогда не стремились занять лидирующие позиции в Северной Америке, а именно там в XX веке оказался сосредоточен весь капитал.