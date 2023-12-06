Взломать, заглушить и ослепить: могут ли США избавиться от спутника КНДР «по-тихому»? Инженер Воропаев: спутник КНДР можно повредить хакингом, помехами и лазером

Северная Корея заявила, что ее разведывательный спутник позволил сфотографировать Пентагон и Белый дом. Такие снимки можно легко найти на цифровом глобусе, и военные США не сочли новый аппарат серьезной угрозой. Тем не менее, КНДР выступила с грозным заявлением, пообещав жесткий ответ на любые попытки повредить ее спутник. «Газета.Ru» решила выяснить, можно ли уничтожить космический аппарат незаметно, без запуска хорошо видимых зенитных ракет.

Глаза для чучхейцев

21 ноября КНДР заявила о запуске первого спутника визуальной разведки «Манлигён-1». Он вращается по солнечно-синхронной орбите и раз в сутки пролетает над Кореей с апогеем примерно 500 километров. Спустя неделю после запуска государственные издания Северной Кореи написали, что аппарат получил фотографии американского Белого дома, Пентагона и баз ВВС США, не показав, однако, сами кадры.

Вскоре после этого Минобороны КНДР выступило с предостережением в адрес Космических сил США, чтобы они ни при каких обстоятельствах не пытались повредить северокорейский аппарат, поскольку это будет считаться объявлением войны.

«Вызывающую тревогу враждебную позицию Космических сил США в отношении спутника-разведчика КНДР ни в коем случае нельзя обойти молчанием, такая позиция буквально является вызовом суверенитету нашего государства, точнее объявлением войны КНДР» Минобороны КНДР

Новый спутник действительно заставил США усилить санкции против КНДР и вместе с правительством Японии и Республики Корея осудить сам факт запуска. На самом деле, ни один американский чиновник уничтожением «Манлигён-1» не грозил, что подтверждает также материал CNN. Официальный спикер Минобороны США и вовсе счел факт запуска спутника малозначимым, поскольку «в интернете есть множество изображений Пентагона и Белого Дома».

Большинство аналитиков согласны с такой оценкой, но могут ли США и впрямь избавиться от северокорейского спутника? На вооружении американского флота есть зенитная ракета SM-3 с потолком полета более 1000 км. Это позволяет ей поражать как межконтинентальные баллистические ракеты на среднем участке траектории, так и сбивать спутники, что было продемонстрировано в 2008 году. Однако ни пуск ракеты, ни облако обломков скрыть не удастся, что приведет к серьезному дипломатическому скандалу и ссоре с Китаем, поскольку вряд ли КНДР и впрямь решится в ответ объявить США войну.

Убрать по-тихому

В арсенале США (как и других развитых стран) есть и другие способы помешать работе спутника, не сбивая его.

«Основных методов три: хакинг, создание радиопомех и ослепление лазером. Это если отбросить экзотические варианты вроде бомбардировки заряженными частицами и уничтожение электроники микроволновым лучом», — рассказал «Газете.Ru» ведущий инженер Виктор Воропаев, глава Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики им. Келдыша РАН.

Поскольку у КНДР нет расположенных по всему миру станций связи со спутниками, связь с аппаратом возможна лишь над собственной территорией. Однако так как над обеими Кореями аппарат проходит одновременно, в момент передачи данных аппарат будет в радиовидимости южнокорейцев, и потому появится возможность взломать бортовой компьютер. В истории космонавтики есть несколько примеров, когда стране удавалось захватить контроль над чужим слабозащищенным аппаратом, например, студенческим. Однако этот вариант маловероятен, поскольку северокорейские инженеры наверняка позаботились, чтобы их спутник нельзя было «угнать» так просто.

«Куда более реалистичный вариант это создание радиопомех, или джемминг. Джемминг подразумевает воздействие на приемник спутника радиолучом нужной частоты и поляризации в момент, когда он включен. Задача — забить приемный канал шумом или бессмысленными сигналами. Попросту говоря, спутник в заданной точке орбиты активирует радиосвязь, чтобы передать данные на землю или получить команды, а вместо этого получает какой-то другой сигнал, и сеанс связи сорван», — считает Воропаев.

В случае, если спутник должен получить от ЦУП критически важную команду, то джемминг может вывести аппарат из строя навсегда. В отличие от хакинга, создание радиопомех спутникам встречается сплошь и рядом. Например, в этом обвиняют Иран: якобы он глушит спутники связи на геостанционарной орбите, через которые вещают неподконтрольные правительству телеканалы на фарси.

Третий способ бесконтактно вывести разведывательный спутник из строя — с помощью лазеров.

«В момент съемки у камеры спутника работает фотоприемник. Если в объектив попадет яркий лазерный луч, то как минимум произойдет засветка снимка, как если бы вы снимали против солнца. Если же луч очень мощный, ПЗС-матрица (или линейка) получит необратимые физические повреждения, попросту говоря, сгорит», — рассказал ведущий инженер.

Против этого есть множество методов борьбы, но все они секретны и сложны. При этом «засветить» можно не только объектив, но и солнечные или звездные датчики ориентации.

Можно, но зачем?

Использование всех трех методов малозаметно для постороннего наблюдателя и недоказуемо. Любые заявления КНДР о «происках империалистов» не будут восприняты всерьез из-за плохих позиций страны на международной арене. Более того, даже самим владельцам спутника будет тяжело понять, повредил ли его неприятель или он вышел из строя по естественным причинам.

Подводя итог, Воропаев считает, что вывести из строя северокорейский аппарат можно, но сложно , а в первую очередь — никому не нужно. По оценке специалиста, диаметр объектива спутника не превышает 30-35 сантиметров, иначе его нельзя будет запустить на северокорейской ракете. Качество съемки решающим образом зависит от диаметра объектива, и 30-сантиметровый объектив позволит получить наземное разрешение не лучше пяти метров. Весьма вероятно, что оно достигает и пары десятков метров, то есть, обнаружить с помощью «Манлигён-1» можно будет только крупные здания и корабли типа «авианосец». Для сравнения, лучшие спутники компании Maxar (США) ведут съемку с разрешением до 30 сантиметров.

Ценность таких разведданных невелика и их можно получить из коммерчески доступных кадров Maxar, Planet Labs и других компаний. И если у КНДР не получится купить частные снимки даже через посредников, то рядом есть дружественные Россия и Китай, чьи разведывательные спутники не в пример лучше северокорейского.