Километровый аполлон: к Земле приблизился потенциально опасный астероид

3 октября Земля сблизится с крупным околоземным астероидом. У него нет словесного названия, лишь номер 349507 (2008 QY). Минимальное расстояние до астероида составит 6,3 млн км, что позволяет отнести его к категории потенциально опасных для Земли. Что это за астероид и какой будет его орбита в ближайшие 100 лет — в материале «Газеты.Ru».

Что известно об астероиде

349507 (2008 QY) был открыт в 2008 году, на что указывает его индекс в скобках. Согласно принятым в астрономии процедурам, при однократном наблюдении телу присваивается временный индекс с указанием года открытия, а постоянный номер — лишь при повторном наблюдении на следующем обороте вокруг Солнца. Такой подход практикуют, потому что по единичному наблюдению почти невозможно определить точную орбиту астероида и внести ее в каталог.

Впервые 349507 появился на космических снимках в 1989 году. Тогда астрономы его не заметили, но смогли обнаружить на архивных снимках, рассчитав траекторию в прошлом. Помимо наблюдений в оптическом диапазоне астрономы в 2012 году провели серию радиолокационных экспериментов с астероидом, что позволило уточнить его скорость и удаление от Земли. Всего же к настоящему моменту астрономы провели более 500 наблюдений этого тела.

349507 относится к классу аполлонов — так астрономы называют астероиды, которые периодически пересекают орбиту Земли, но в среднем находятся от Солнца дальше нее.

Его орбита особенно сильно вытянута и асимметрична. В момент перигелия (ближайшая в Солнцу точка) он подходит к Солнцу вдвое ближе Земли и почти касается орбиты Меркурия, а в апогелии (наиболее далекая точка) находится от Солнца значительно дальше, чем Марс. Период обращения 349507 — 461 день.

Сближение с Землей

3 октября в 23:39 мск расстояние между Землей и 349507 сократится до минимума и составит 6,3 млн км, или 0,04 астрономических единицы (а.е.), равных радиусу земной орбиты. Это в 16 раз больше расстояния до Луны, но позволяет считать астероид опасным по критериям NASA. Его точный размер неизвестен, поскольку в слабые телескопы он наблюдается как точечный объект, а тратить на наблюдение рабочее время орбитального Hubble или наземного «Очень большого телескопа» (VLT) нецелесообразно. Поэтому диаметр таких тел рассчитывается примерно на основе их яркости, которая зависит от неизвестной отражающей способности.

В зависимости от нее, диаметр 349507 может быть от 0,5 до 1,1 км. В любом случае, падение такого тела на Землю имело бы катастрофические последствия: диаметр кратера мог бы превысить 15 км, а выделенная мощность при столкновении — 100 тыс. мегатонн. Расчет с помощью созданного в Имперском колледже Лондона любительского калькулятора показывает, что даже в радиусе 100 км от точки падения землетрясение имело бы магнитуду 7.9 — примерно как землетрясение в Турции в феврале 2023 года.

Астероид 349507 при движении вокруг Солнца пересекает орбиты Марса, Земли и Венеры и вплотную подходит к орбите Меркурия. Проходя вблизи крупных тел, астероиды ускоряются и меняют траекторию, и многочисленные сближения в теории способны дестабилизировать орбиту. Однако орбита 349507 поддается расчету на ближайшее столетие даже с учетом всех возмущений.

«Во-первых, с Меркурием 349507 практически не сближается из-за большого наклонения орбиты, 13,6 градуса — они проходят в разных плоскостях. С Венерой и Землей он испытывает сближения регулярно. Каждое из них увеличивает погрешность в расчете траектории, но представлять проблему это начинает лишь в масштабах сотен и тысяч лет. Орбита 349507 на ближайшие сто лет известна очень хорошо, и никаких действительно опасных сближений в этот период не будет, а нынешнее — не самое близкое. Например, к Венере он в 2046 году подойдет на 0,03 а.е., и это все равно очень много», — рассказал «Газете.Ru» руководитель Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

Километровые околоземные астероиды, сближающиеся с Землей, — сравнительно редкие объекты, поскольку некоторые из них уже столкнулись с ней в предыдущие геологические эпохи. Астроном предполагает, что 349507 мог избежать этой участи из-за вхождения в резонанс с орбитами внутренних планет Солнечной системы. Иными словами, сближения происходят регулярно, но не становятся более тесными.

Можно ли предотвратить столкновение с ним в случае опасности?

В XX веке ученые зафиксировали падение на Землю нескольких крупных метеоритов, из которых самый известный и массивный — Тунгусский. Его взрыв над населенной местностью привел бы к большим жертвам, поэтому ученые подходят к метеоритной угрозе без паники, но всерьез. Поскольку первый шаг для предотвращения падения — обнаружить метеорит заранее, NASA ведет учет всех потенциально опасных околоземных астероидов. Всего их известно более двух тысяч, но ни один из них не несет непосредственной угрозы Земле в ближайшем будущем.

На случай, если такая угроза возникнет, астрономы разрабатывают план по отклонению траектории небесного тела. Например, в ходе недавней миссии DART NASA небольшим зондом протаранили 160-метровый астероид Диморф, вращающийся вокруг Дидима. В результате удара период обращения сократился с 11 часов 55 минут до 11 часов 23 минут. Этот эксперимент доказал принципиальную возможность изменения траектории небесных тел с помощью одной лишь кинетической энергии зонда.

Некоторые ученые предлагают более тонкие методы воздействия. Например, можно медленно двигать астероид гравитацией летящего рядом зонда, установить на поверхность ракетный двигатель. Можно также покрасить небесное тело так, чтобы на него нужным образом действовал эффект Ярковского. Так ученые называют реактивный импульс, который создают фотоны ИК-излучения нагретого тела.

Самые экстремальные методы предполагают использование ядерного оружия. Для этой роли лучше всего подходят ядерные артиллерийские снаряды, способные выдерживать перегрузки. Взрывы если не уничтожат астероид, то испарят часть его массы и создадут реактивную тягу для изменения траектории. Подробнее об этом способе — в материале «Газеты.Ru».