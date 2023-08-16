География насилия: как распределены умышленные убийства по странам мира

Уже долгое время более 50% всех умышленных убийств в мире совершаются всего в 10 странах. При этом самый высокий рост таких убийств в последние 20 лет замечен в Африке и Северной Америке. Почему так происходит и на каком месте в этом списке находится Россия, — в интервью «Газете.Ru» рассказал сотрудник лаборатории географии мирового развития Института географии РАН, доцент МГПУ Дмитрий Самусенко.

— Известно ли, как менялось количество умышленных убийств в ходе истории человечества?

— На протяжении истории человечества статистика по умышленным убийствам есть, но она достаточно разрозненная и спорная. Однако существует работа Мануэля Эйснера (профессор криминологии Вольфсона в Кембриджском университете и заместитель директора Кембриджского института криминологии), который занимался созданием исторической базы данных по убийствам. Он собрал данные за достаточно длительный период, начиная с XIII века нашей эры. Там преимущественно это были данные по странам Западной Европы, в частности по таким странам, как Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция и Швейцария. Также он проанализировал США.

По его данным, в XIV веке, в 1300-х годах, уровень убийств в Западной Европе колебался примерно от 23 до 56 смертей в год на 100 тыс. человек. Это достаточно высокий показатель, но он сопоставим с нынешним уровнем убийств в Латинской Америке.

close 100% Дмитрий Самусенко Из личного архива

— То есть то, что сейчас творится в Латинской Америке, Европа прошла еще в период Средневековья?

— Да. Причем потом в Европе уровень убийств резко упал с 1300-х по 1800-е годы. Где-то на 78%. И потом еще упал в скандинавских странах на 98%. Это произошло в 1990-х годах. А Англия, Германия, Швейцария, Италия достигли самого низкого уровня убийств в 2000-х годах (здесь и далее ученый опирается на данные ООН — «Газета.Ru»).

— Снижение преступности в конце 90-х годов ХХ века еще называют «великим спадом преступности». Каковы его главные причины?

— У ученых есть много предположений, почему это произошло. Есть более экзотические, например, — изменение климата. Дескать, изменение среднесуточной и среднегодовой температуры влияет на уровень агрессии. Есть гипотеза, которая говорит, что загрязнение воздуха коррелирует с увеличением уровня агрессии. Есть факторы экономические, которые могут влиять на изменение уровня преступности. Например, рост благосостояния в целом снижает уровень убийств. В то же время как, например, бедность, безработица, наоборот, повышают. Очень сильно также влияет пенитенциарный фактор.

— Что вы имеете в виду?

— В странах, где большое количество осужденных, как правило, большое количество убийств. Но тут вопрос в том, что первично, что вторично. Понятное дело, если совершено больше убийств, то, может быть, именно эти люди и подвергаются осуждению. По крайней мере этот момент неоднократно освещался в докладах ООН по убийствам.

Есть еще такой нюанс: в странах, где высокий уровень краж, наркопреступности, — там тоже очень высокий уровень убийств. Это особенно характерно для стран Латинской Америки. Там идет противостояние уличных банд с государством, борьба государства с наркотрафиком, с наркокартелями. Убийства здесь – побочный фактор разборок.

Ведь в концептуальном плане преступность — это издержки социального развития.

— Как это так?

— Вот, например, хорошая аналогия: существуют издержки экономического роста, — это, к примеру, загрязнение окружающей среды. Причины таких издержек в каждой стране разные. Никто не спорит, что загрязнение окружающей среды — это плохо. Но и жертвовать экономическим ростом ни одна страна не станет. Те страны, которые на сегодняшний момент являются развитыми, выработали механизмы борьбы с такими издержками и сегодня уже не являются лидерами по, например, тому же загрязнению (в них сильны «зеленые» тренды). Но так было не всегда.

Аналогично и с преступностью: в исследованиях Мануэля Эйснера наглядно показано, что в прошлом лидерами по убийствам были и благополучная ныне Швеция, и Швейцария, и Бельгия и т.д. Очевидно какой-то этап в своем социальном развитии они прошли, их общество стало более гуманным, терпимым. Развивающимся странам, в своем большинстве, этот путь еще только предстоит пройти, и, естественно, не без издержек.

— Кроме того, в развитых странах лучше и с технологиями, которые позволяют раскрывать преступления...

— И, кроме этого, в них особенно заметно общее постарение населения. Люди более старшего возраста реже совершают преступления, в то время как лица до 29 лет — чаще.

— Получается, что в Африке, где молодое население и нет прозрачности и благополучия, убийств должно быть больше всего?

— Там зафиксирован самый большой рост убийств. Но их не больше, чем в Латинской Америке.

За двадцатилетний период число умышленных убийств в Африке выросло на 49%. Это самое большое увеличение среди прочих регионов мира.

— А коррелирует как-то ВВП с количеством умышленных убийств?

— Я пробовал это считать. Корреляции между ВВП на душу населения и количеством умышленных убийств, как ни странно, нет. Но тут я сразу хотел бы сделать ремарку, что ВВП на душу населения — это не первый и не единственный показатель благосостояния населения. Благосостояние – это более широкое и всеобъемлющее понятие.

За данными ВВП не видно имущественного расслоения. То есть страна, условно, может быть богатая, но это богатство может быть сосредоточено в руках небольшого количества людей.

— Вы хотите сказать, что ВВП на душу населения в Африке очень низкий, поэтому у них должно было быть еще больше убийств?

— Примерно это я и хотел сказать. Но тут дело в том, что в Африке еще очень низкая культура сбора и предоставления статистических данных. Поэтому, вероятно, данные по условному Судану, Нигеру, ЦАР и ряду других стран, — не совсем верны.

Также любопытно, что в Латинской Америке и в той же Африке имеет место этническая преступность. И в США это тоже есть.

Достаточно посмотреть на карту Африки — и мы увидим, что там многие границы как под линейку проведены. Получилось, что один и тот же этнос оказался там по разные стороны границы. И оказался там меньшинством в стране с враждующим этносом. Это порождает угнетение, разные формы дискриминации, порождает агрессию и в том числе и убийства.

— Вы сказали, что больше всего растет преступность в Африке. А кто на втором месте?

— На втором месте Северная Америка, что любопытно. И во многом благодаря США.

Это связано с тем, что США — одна из немногих стран, где не требуется разрешение для хранения и ношения любых видов оружия. Понятное дело, по штатам там может ситуация отличаться. Согласно данным ФБР, продажи оружия в США за период с 2015 по 2019 год поступательно росли и в 2020-м году достигли рекордного уровня.

Есть еще вот такие официальные данные: 13% огнестрельного оружия, обнаруженного правоохранительными органами, было использовано в преступлениях в течение шести месяцев после их покупки.

— Как же так? США находятся на втором месте, притом что благосостояние у них растет, прозрачность тоже, кроме того, там сильное постарение населения…

— Думаю, это объясняется свободным оборотом оружия и тем, что США — это страна мигрантов. Большое количество преступлений у них совершается латиноамериканцами и афроамериканцами. В этом плане мигранты-азиаты ведут себя очень добропорядочно.



— Кто третий по росту преступности?

— Латинская Америка. Если говорить о конкретных цифрах, Африка — это рост на 49%, Северная Америка — на 37%, Латинская Америка — на 21%. Это за последние 20 лет.

— А кто там дальше?

— Дальше идет Австралия и Океания.

— Мы говорили именно о росте числа умышленных убийств. А в каких странах наибольшее абсолютное количество таких убийств совершается?

— Если говорить именно о странах, то лидер — Сальвадор — там 48,7 смертей на 100 тыс. человек. Дальше, где уже уровень убийств превышает 30 смертей на 100 тыс. человек, — это Венесуэла, Бразилия, Гондурас, Колумбия, Гватемала. В Венесуэле где-то 38-39. В Гватемале – 35,4. В Колумбии — 35,7. В Гондурасе – 33,8.

— Все-таки это страны с большим наркотрафиком…

— Да. Из африканских стран у нас в этот список попадают ЮАР и Лесото. В ЮАР примерно 34,4 смертей на 100 тыс. человек. В Лесото чуть повыше, — примерно 36.

— А в США сколько?

— В США относительный показатель умышленных убийств составляет 5,4 смертей на 100 тыс. человек. На фоне вот этих стран США выглядят прилично. С другой стороны, они выглядят хуже, чем ряд европейских стран.

— А Россия где на этой прямой?

— В России уровень убийств составляет 15,2 смертей на 100 тыс. Хотя тут есть нюанс: это данные ООН. Если мы посмотрим на российские данные, то там несколько иная картина у получается. Согласно данным ЕМИСС, у нас 4,7 смертей на 100 тыс. Это в 3 раза ниже.

— Этот уровень держится у нас на протяжении 20 лет?

— В 2000-м году у нас было 40 убийств на 100 тыс. человек. Это по данным комитета ООН UNODC по наркотикам и преступности (Interntional Homicide Statistics). Потом происходило падение, которое было достаточно выраженным до 2008 года. В 2008 году впервые уровень убийств у нас упал ниже 18 смертей на 100 тыс. человек. И с того момента упал еще ниже, до 15,2.

— Действительно ли жители всего 10 стран мира совершают около половины всех умышленных убийств?

— Да. в 2000-м году на 10 стран-лидеров приходилось 63% всех совершенных в мире убийств. Условно говоря, если оно было примерно 430 с чем-то тыс. убийств, то 63% приходилось на первую десятку. В 2019 году эта доля немножко снизилась, стала 58%. Эти цифры за 20 лет практически не меняются. Это говорит о том, что сейчас, что 20 лет назад на первые тройку, пятерку, десятку стран приходится такое же количество убийств.

— Россия входит в число этих антилидеров?

— Нет. Там преимущественно страны Латинской Америки: Сальвадор, Бразилия, Колумбия, Венесуэла, а также Мексика. Из африканских стран это Лесото с ЮАР. России в десятке нет.