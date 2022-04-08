«Вовсе не туризм»: как частная миссия к МКС поможет созданию новой станции

Долгое время частные лица летали на космические станции лишь в качестве туристов. Компания Axiom Space изменила эту традицию, отправив на МКС группу непрофессиональных астронавтов, чьей основной задачей будет проведение исследований. В том числе, эти исследования должны помочь при создании первой в мире частной космической станции Axiom, которую начнут собирать в качестве сегмента МКС в 2024 году.

К МКС отправился корабль Crew Dragon с экипажем миссии Ax-1 компании Axiom Space. Это первая в истории МКС полностью частная миссия.

Старт состоялся на ракете Falcon 9 с площадки LC-39A, на флоридском мысе Канаверал. Единственный профессиональный астронавт на борту корабля – командир Майкл Лопес-Алегрия, ранее трижды летавший на «шаттлах». Трое других – американец Ларри Коннор, канадец Марк Пати и израильтянин Эйтан Стиббе – занимаются бизнесом и ранее никогда не летали в космос (хотя Стиббе служил летчиком-истребителем в ВВС Израиля). Все, кроме командира, сами заплатили за этот полет подобно туристам, примерно $55 млн каждый.

close 100% Будущий вид сегмента МКС Axiom Axiom Space

«Я бы сказал, что это вовсе никакой не туризм, – заявил Лопес-Алегрия порталу Space.com. – Слишком часто их называют туристами. Я думаю, экипаж и правда получит отличные впечатления, но они появятся не только от интересной обстановки, но и от достижений этих частных астронавтов». И действительно, программа Ax-1 не развлекательная, а является частью большого плана по освоению околоземной орбиты.

Компания Axiom Space планирует в 2024 году отправить на МКС первый в истории частный модуль. Его пристыкуют к американскому модулю Harmony в качестве узлового. Затем к нему компания присоединит несколько других, так что в итоге образуется целый частный сегмент. В нем будут находиться комфортабельные индивидуальные каюты, высокоскоростной Wi-Fi, большие видеопанели и огромный прозрачный купол – гораздо больше нынешнего Cupola на МКС.

Затем, после вывода МКС из эксплуатации, сегмент Axiom отсоединится и станет независимой станцией. На ней будут как лаборатории, так и модули для туристов. Нынешний же полет можно считать репетицией будущих миссий Axiom Space к своему сегменту.

close 100% Вид изнутри будущей частной станции Axiom Space Axiom Space

«Ax-1 первая из, вероятно, сотней миссий, которые потребуются для строительства станции Axiom и выполнения других задач на низкой околоземной орбите. У первого экипажа есть амбициозная исследовательская программа, план которой не подразумевает, что они будут просто смотреть в окно»,

– сказал на пресс-конференции Майкл Саффредини, президент компании.

Например, Пати будет тестировать двустороннюю систему «голопортации», которая позволит пользователям видеть друг друга как 3D-проекции c помощью дополненной реальности.

Планируются также исследования рака. На станцию доставят биореактор, ускоряющий рост клеток, набор раковых стволовых клеток и аппаратуру для наблюдений. Экипаж станции будет с помощью микроскопов следить, как невесомость влияет на развитие ракового и предракового состояния в опухолевых органоидах – микромоделях органов. Если в будущем в космос будут летать множество неподготовленных людей, важно знать, какие риски это несет.

Опытная японская установка по очищению воздуха JAMSS попробует избавить атмосферу станции от запахов с помощью фильтра с фотокатализатором. В космосе невозможно проветрить, и потому JAMSS будет разлагать летучие вещества на углекислый газ и воду. Если аппарат докажет эффективность, его серийные образцы смогут значительно улучшить качество жизни экипажа на орбите.

close 100% Возможный облик готовой станции Axiom Axiom Space

Астронавты также попробуют произвести «вегетарианский» говяжий стейк: вырастить его из клеточной культуры. Для этого не потребуется 3D-принтер. «Мы берем коровьи клетки, выращиваем их в биореакторах, затем размножаем и дифференцируем. В результате в клеточной культуре появляются разные типы клеток, включая жировые, и коллагеновые волокна, так что она становится похожа на натуральный стейк. Тоже самое мы сделаем на МКС», – рассказал Mail Online Цвик Тамари, руководитель отдела космических исследований компании Aleph Farms, стоящей за экспериментом.

Наконец, в ходе Ax-1 испытают TESSERAE, прототип самособирающихся конструкций. Отдельные маленькие блоки TESSERAE могут по команде соединяться в крупные элементы.

При старте они упакованы плотно, но при включении превращаются в рой автономных роботов. На летящих на МКС прототипах установлены наборы сенсоров, для ориентации в пространстве и поиска пары, и электромагниты, чтобы выяснить, насколько прочными получаются соединения блоков.

В будущем с помощью этой технологии можно будет создавать различные конструкции, начиная с элементов самой станции до баз на других планетах.

Всего на 10 дней полета (из них 8 — на станции) запланированы 25 экспериментов, не считая тех, что пройдут после приземления. По мнению многих космических аналитиков, Ax-1 ознаменует перелом в космической отрасли и начало нового периода, в котором инициатива космических исследований в значительной степени перейдет к частным компаниям.