«Храм священных вод»: найден бассейн древних астрономов

Искусственное озеро на крошечном острове-городе Мотия у берегов Сицилии, которое ранее считалось военной гаванью, на самом деле оказалось «священным бассейном» древних финикийцев, вырытым около 550 года до н.э. и использовавшимся в религиозных целях и для отслеживания движения звезд.

В ходе новых раскопок, проведенных на территории древнего финикийского острова-города Мотия в западной части Сицилии, было осушено и изучено искусственное озеро прямоугольной формы, которое ранее считалось военной гаванью, а теперь оказалось так называемым котоном — 2550-летним «священным бассейном» с пресной водой, наподобие тех, что финикийцы устраивали в своих колониях в других частях Италии, используя их в религиозных целях и для отслеживания движения звезд. Археолог Лоренцо Нигро из Римского университета La Sapienza, автор статьи, опубликованной в научном журнале Antiquity, считает, что это сооружение представляло собой «священный бассейн в центре монументального святилища с возможными астрономическими функциями», причем один из крупнейших в Средиземноморском регионе. Открытие проливает новый свет на древнюю финикийскую культуру и на ее связь с природными явлениями.

Бассейн-котон (этот термин использовался греческими и латинскими авторами) был первоначально изучен археологами в начале 1920-х годов. А его активное использование датируется 550-397 годами до н.э.

Предположение о том, что этот водоем представлял собой искусственную гавань военного назначения основывалось на том, что похожие сооружения встречались и в Карфагене, и в Италии, выполняя функции порта для боевых кораблей.

Островок Мотия площадью всего 40 га, расположенный в центре лагуны Марсала у западного побережья Сицилии, служил местом поселения людей еще с бронзового века. Он был богат природными ресурсами — там добывали соль, ловили рыбу, на нем можно было найти пресную воду, а также имелась хорошо защищенная гавань в важном стратегическом месте между Северной Африкой, Иберией и Сардинией.

Возобновленные на этом месте раскопки, проводимые между 2002 и 2010 годами, привели к открытию останков крупного здания, которое археологи сочли храмом Баала. Храм в честь одного из верховных божеств финикийцев был найден на самом краю предполагаемого котона. В военной гавани присутствие такого храма было бы странным, и в поисках дополнительных подсказок ученые решили не только дополнительно изучить все местные сооружения, но и осушить бассейн для тщательного исследования его дна.

Длина искусственного озера составляет 52,5 м, ширина — 36 м. Это даже больше, чем бассейн олимпийских размеров, которые по правилам должны иметь длину 50 м. «Группа археологов проводила стратиграфические раскопки, слой за слоем, чтобы реконструировать его сложную историю, и, поскольку он оказался связан с фреатическим, то есть водоносным горизонтом, пришлось постоянно откачивать воду», — рассказал Нигро в интервью изданию Gizmodo.

И действительно, как показали раскопки, предполагаемый котон никогда не был напрямую связан с морем, он наполнялся от подземного источника, а стало быть, «не мог служить частью гипотетической судоходной гавани», объясняет Нигро.

Впоследствии археологи обнаружили еще несколько дополнительных храмов, выстроенных когда-то вдоль периметра этого же бассейна. Одно из таких сооружений было посвящено еще одной популярной финикийской богине — Астарте. Было и третье здание, содержащее надпись «Святилище священных вод». Также в этом месте встречались надгробия, алтари, остатки религиозных подношений и, наконец, пьедестал, когда-то возвышавшийся над поверхностью вод в самом центре бассейна. В верхней части этого найденного в озере пьедестала до сих пор сохраняются обломанные ступни величественной статуи, которая когда-то была на нем установлена. По мнению ученых, эта статуя и должна была представлять собой Баала. В совокупности все эти находки свидетельствуют о том, что бассейн некогда был основным центральным элементом важнейшего религиозного комплекса-святилища.

Баал, или Ваал, у древних западных семитов мог быть как нарицательным обозначением божества вообще, так и конкретным богом ассиро-вавилонского пантеона, почитавшимся в Финикии, Ханаане и Сирии как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба и солнца. Первоначальный центр культа располагался в Тире, откуда он распространился вплоть до древнего Израильского царства, несмотря на яростную борьбу с ним ветхозаветных пророков — прежде всего Илии и Иеремии. Весьма почитался Баал в финикийском государстве позднего времени — Карфагене, отождествляясь также с римским Сатурном. Позднее в христианской традиции Баал был подчеркнуто демонизирован, как и некоторые другие ближневосточные языческие божества, например Иштар. Согласно Библии, служение Баалу непременно включало в себя человеческие жертвоприношения, в том числе и убиение собственных детей, сожжение их в огне.

close 100% Карта местности с изображением «священного бассейна» Sapienza University of Rome Expedition to Motya

Значение этого места, впрочем, не ограничивалось чисто религиозными функциями. Если посмотреть на составленную археологами карту бассейна и окружающих его зданий, то можно увидеть, что все это ориентировано так, чтобы можно было проводить наблюдения звезд и отслеживать их движения в небесах. Вот как об этом пишут сами исследователи: «Отражающую поверхность бассейна можно использовать для астрономических наблюдений с помощью шестов, обозначающих положения звезд и тоже отражающихся в воде. Это позволяет наблюдать звездное небо и измерять, под какими углами к горизонту находятся небесные тела. Созвездия и их положения на ночном небе в знаменательные даты, например во время солнцестояния и равноденствия, связаны с расположением основных сооружений в этом месте. Размещенные тут же стелы должны были отмечать места восхода звезд над горизонтом, нахождение их в зените и, наконец, их финальный закат».

Нигро пояснил, что именно эта особенность древней обсерватории взволновала его больше всего: «Тот факт, что древние финикийцы стремились синхронизировать свою жизнь с жизнью космоса, указывает на то, что их богами были именно звезды, и природа служила постоянной вдохновляющей силой их существования».

Новая идентификация котона и описание религиозного комплекса дают важную информацию о воззрениях древних финикийцев — цивилизации, просуществовавшей примерно с 2500 по 64 год до н.э. — до того момента, когда древнеримский полководец Гней Помпей Магн, союзник, а затем противник Цезаря, завоевал Финикию, включив ее в состав Римской империи. Как считает Нигро, новые находки показывают, что финикийцы «могли объединять в своем городе различные средиземноморские культуры, используя этот храмовый комплекс как место для синтеза разных традиций и обмена знаниями». Однако все это привело и к неизбежному столкновению разных цивилизаций: в 398-397 годах до н.э. сиракузский тиран Дионисий I — Дионисий Старший — осаждал Мотию, жители которой, надеясь на помощь Карфагена, разорвали сухопутную связь с Сицилией и долгое время таким образом противостояли древнегреческим воинам.

По завершении раскопок группа Нигро вновь наполнила осушенный перед этим бассейн и установила статую Баала на переназначенный для нее пьедестал, тем самым дав посещающим эти места туристам представление о том, как выглядело это священное место много лет назад.