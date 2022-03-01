Отказы, разряды, скорпионы: как СССР высаживался на Венеру

«Газета.Ru» ознакомилась с рассекреченными документами о программе «Венера-13» и рассказывает, как готовилась историческая миссия и какие неполадки случились по пути к соседней планете.

1 марта 1982 года спускаемый аппарат миссии «Венера-13» достиг поверхности планеты после четырех месяцев полета. Запуск с Земли был осуществлен с космодрома Байконур на ракете «Протон-К» с разгонным блоком ДМ.

Спустя пять дней после старта «Венеры-13» был запущен почти идентичный аппарат, «Венера-14», также достигнувший поверхности. На обеих межпланетных станциях был установлен целый набор приборов для определения химического состава планеты: масс-спектрометр, газовый хроматограф, оптический спектрофотометр, нефелометр, рентгеновский флуоресцентный спектрометр. Кроме того, на аппаратах находились акселерометр, барометр, гидрометр и радиосейсмограф, а также пара камер, впервые передавших цветные изображения поверхности Венеры.

Спуск «Венеры-13» проходил в несколько этапов. При старте он был упакован в ударопрочную шарообразную капсулу диаметром 2,4 метра с абляционным покрытием, рассчитанным на жар при входе в атмосферу. После первого этапа торможения, с пиковой перегрузкой более 200 g, сверху капсулы открылся парашют увода, а капсулу по горизонтали разрезал пополам пирошнур. После этого верхняя половина ушла от аппарата из-за парашюта, а нижняя упала под действием силы тяжести. На следующем этапе вышел основной парашют, работавший до высоты 47 километров, затем его отстегнули и заменили тормозным щитком: в плотной атмосфере Венеры для торможения не нужна большая площадь.

close 100% АО «НПО Лавочкина»

Некоторые приборы начали работать еще на стадии спуска, так, радиосейсмограф зафиксировал многочисленные электрические разряды. После посадки камеры сделали более 20 снимков планеты, на них видны каменные породы и темный мелкозернистый грунт. Всего спускаемый аппарат проработал 127 минут, после чего вышел из строя из-за 460-градусной жары. За это время он успел с помощью бура добыть образцы породы и установить их химический состав: в районе посадки находились лейцитовые щелочные базальты.

В сороковую годовщину посадки станции «Венера-13» «Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы, касающиеся некоторых этапов этой миссии. Среди них – технический отчет по наземным испытаниям и подготовке к пускам миссий «Венера-13,14», отчет по электрическим испытаниям, отчет по испытанию грунтозаборного устройства и другие документы.

«Все эти документы представляют огромный интерес для специалистов, поскольку впервые вводятся в свободный оборот. Наиболее важный материал содержится в двух отчетах о полетах станций «Венера-13» и Венера-«14». Впервые исследователи истории космонавтики могут ознакомиться со всеми деталями этих миссий непосредственно, а не в пересказе популяризаторов советского времени», — рассказал «Газете.Ru» популяризатор космонавтики, автор книг Антон Первушин.

Так, в отчете о полете станции «Венера-13» приводятся подробности некоторых отказов бортовой аппаратуры на этапе полета к планете. Один из них был связан с работой прибора «Конус» — детектора интенсивности и координат источников гамма-всплесков.

close 100% «Роскосмос»

«После проведения сеанса коррекции (сеанс №15 10.11.81) в приборе «Конус» был зафиксирован выход из строя 4-х каналов из 6-ти, измеряющих потоки заряженных частиц, а также – выход из строя 2-х каналов из 6-ти, используемых для регистрации γ-всплесков», — говорится в документе. Еще один отказ произошел в двух каналах прибора РПП-01, регистрирующего космические протоны.

«Одной из возможных причин, вызвавших частичный отказ приборов «Конус» и РПП-01 может являться кратковременное возникновение газовой среды под ЭВТИ (экранно-вакуумная теплоизоляция) в результате работы ДУ (двигательная установка), при этом возможны высоковольтные пробои от цепей питания ФЭУ», — говорится в документе.

Еще один отказ был связан с резким падением температуры на шаробаллонах азотных секций до -11,6 градусов.

«Предположительной причиной данного явления может быть раскрытие эксплуатационного разреза теплоизоляции в районе азотных секций после проведения сеанса АКI»,

— говорится в документе.

«Теперь не надо ничего искать по разным книгам и статьям. Вся выверенная информация перед глазами. Это как справочник или словарь: мы его не читаем, а заглядываем по необходимости», — объяснил «Газете.Ru» Первушин.

Миссия «Венеры-13» также примечательна тем, что спустя десятки лет на переданных ею изображениях ученый Леонид Ксанфомалити обнаружил перемещающиеся объекты, которые, возможно, имеют «свойства живых существ», в том числе похожие на скорпиона, гриб, ящерицу. Астробиологическое сообщество не приняло эти находки, но точную природу замеченных структур объяснить не смогло. Подробно о том, что же там разглядел российский ученый, можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».